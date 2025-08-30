I sekuestruan 26 mln euro pasuri në Tiranë, Olsi Meta me 5 emra, përdori identitetet "për të shpëtuar"
Olsi Meta të cilit iu sekuestruan 26 mln euro pasuri ka përdorur 5 identitete të ndryshme për t’i shpëtuar aktivitetit kriminal dhe trafikut të drogës. Në dosje tregohet historiku se si Olsi Meta ka ndryshuar emrin ndër vite.
Deri në vitin 2009 ai ka mbajtur emrin e lindjes, Olsi Meta. Në janar të vitit 2012, ndryshon dhe mbiemrin, nga Meta në Koni, duke marrë mbiemrin e nënës. Por në maj të këtij viti, ka ndryshuar emrin, nga Olsi në Kristian.
Ai rezulton të ketë përdorur dhe dy identitete të tjera, Zdanaivicius Ramunas (lindur më 28.07.1980) dhe Kelys Zydrunas (lindur më 29.04.1987). Por, në internet rezulton se emri i fundit, Kelys Zydrunas i përkon një basketbollisti të njohur lituanez.
Nga kërkimi rezulton se Olsi Meta i ka vjedhur jo vetëm emrin, por përkon edhe data e datëlindjes 29 prill 1987, e cila është përdorur nga ai në mjetet false të identifikimit që i përdorte për t’i shpëtuar autoriteteve të huaja.
Emri tjetër, i cili është përdorur nga Olsi Meta nuk rezulton i ndonjë personazhi të njohur. Por, emri Zdanavičius Ramunas, që është përdorur nga Meta, rezulton në rrjete sociale. Meta e ka përdorur emrin për të prodhuar mjet identifikimi fals, citojne mediat.
Tri dite me pare policia njoftoi sekuestrimin e pasurive te personit ne fjale pas hetimee te kryera ne Tirane ndaj tij per shkak te denimit jashte vendit.