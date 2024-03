I riu shqiptar humb jetën në aksidentin fatal(emri)

Një 33-vjeçar, Gjelbrim Jasiqi nga Kosova ka humbur jetën në një aksident në Zvicër.

Familjarët kanë njoftuar se ai la prapa babanë, nënën, gruan, djalin një vjeç dhe dy motra.

“Pas një aksidenti në Zvicër humbi jetën nipi im, djali i motrës , Gjelbrim Jasiqi në moshën 33-vjeçare.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Ai la pas babën, nanë, nusen me djalin 1 vjeçar dhe dy motrat e tij. Do mbetet në kujtim gjithë jetën si djalë me zemër dhe shpirt të bardhë.

Zoti të dërgoftë në xhehnet, ishe dhe do mbetesh pika ime e dobët në familjen që na rrethon”, ka shkruar një nga familjarët e 33-vjeçarit.

Bashkë me të në veturë ishte pasagjeri 24 vjeçar që ka mbetur me lëndime, por është jashtë rrezikut për jetë.