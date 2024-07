I përfshirë në trafikimin e 1 ton kokaine, i riu shqiptar rrezikon dënimin me vdekje në Kinë

Një 36 vjeçar me origjinë nga Shqipëria është arrestuar në Kinë, si pjesë e një grupi kriminal që operonin në trafikimin e lëndëve narkotike nga Amerika Latine drejt vendeve të Lindjes së Largët.

Prokurori i çështjes, Hou Xaiangdong, ka kërkuar dënim me vdekje për të riun shqiptar dhe 5 të tjerë, pasi konsiderohen kokat e grupit, gjatë procesit gjyqësor të zhvilluar në muajin qershor, raporton gazetari Muhamed Veliu.

Shqiptari me iniciale K.K është arrestuar bashhkë me një grup prej 17 personash me nacionalitet të Kinës si dhe disa të tjerë nga Vietnami.

Sipas policisë së Kinës, ata tentuan me një anije të nisur nga Hong Kongu, të fusin në shtetin komunist, 1 ton kokainë cila ishte blerë në Amerikën Latine.