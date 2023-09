I përfshirë në skena korruptive, GJKKO dënon me burg ish-drejtorin e burgut 313

Ish-drejtori i burgut ‘313 Jordan Misja’ Eduart Struga është dënuar nga GJKKO me 2 vite e 6 muaj burg. G

Gjykata e Apelit të Posaçëm Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar ka dënuar me vendim të formës së prerë ish-drejtorin, ndërsa po ashtu është lënë në fuqi edhe vendimin për dy të pandehurit e tjerë, përgjegjësi i sektorit të logjitsikës Florjan Ahmetaj, i cili u dënua me 4 vite burg për akuzën e korrupsionit, si dhe biznesmeni Ervin Kurtulla me 3 vite burg, si i përfshirë në skemën korruptive.

Shtetasit e lartëpërmendur u shpallën fajtor me vendim të formës së prerë pasi nga hetimet ka rezultuar se dy ish-zyrtarët e lartë të burgut janë përfshirë në skena korruptive me vlera miliona lekë.

Për Strugën dhe Ahmetaj është vendosur gjithashtu edhe heqja e të drejtës për të ushtruar funksione publike për 5 vjet.

Ish-drejtori i burgut, Eduart Struga, bashkë me Florjan Ahmetajn dhe Ervik Kurtullën, u arrestuar në prill të 2020-tës pasi në këmbim të parave kishin lejuar aktivitetin e një minimarketi brenda burgut 313.