I nxehti vijon të ‘përcëllojë’ Shqipërinë, ja kur i merr "pushimet", ç'pritet të ndodhë në fundjavë

Territori ynë përgjatë ditës së sotme do të jetë në ndikimin e kushteve të qëndrueshme atmosferike, ku deri në mesditë orët me diell do të jenë të shumta në një pjesë të mirë të vendit tonë.

Ndërsa në orët në vijim do të ketë kalime të lehta të vranësirave në zonat malore dhe në zonën e ulët. Bregdeti në pjesën më të madhe do të vijoj të jetë në mbizotërimin e motit të kthjellët dhe pas mesdite.

Temperaturat e ajrit do të ulen lehtë në mëngjes, por do të rriten në mesditë duke luhatur vlerat ditore nga 16°C deri në 36°C.

Era do të fryjë e lehtë dhe mesatare me shpejtësi 38 km/h nga drejtimi Veriperëndimor duke sjell dallgëzim mbi 2 ballë.

Moti i kthjellët dhe temperaturat e larta do të vijojnë në Shqipëri. Pavarësisht uljes së lehtë të temperaturave në 24 orët e fundit, sërish nxehtësia ka qenë e pranishme në të gjithë territorin, me përjashtim të disa zonave ku ka patur reshje shiu.

Ndërkohë që edhe ditën e nesërmen temperaturat në vendin tonë do të mbeten të pandryshuara, ndërsa ditën e shtunë pritet të kemi ulje sa i përket vlerave maksimale.