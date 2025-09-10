LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Krimi në Shkodër/ “Po pija kafe kur…”, Erogen Vaso rrëfen ngjarjen: U largova me vrap, autori më ndoqi duke qëlluar

Lajmifundit / 10 Shtator 2025, 13:23
Aktualitet

Krimi në Shkodër/ “Po pija kafe kur…”, Erogen Vaso

Erogen Vaso, i cili mbeti i plagosur gjatë atentatit të para dy ditëve në Shkodër është marrë sërish në pyetje nga autoritetet. Vaso besohet se ishte shënjestra e atentatit të kryer nga Ragip Gila, i cili la të vdekur dy persona dhe plagosi dy të tjerë, përfshirë edhe 43-vjeçarin.

Ai ka treguar për autoritetet se ishte duke konsumuar kafenë e mëngjesit në momentin që pa një person me skafandër në kokë dhe armë.

“Në atë moment u ngrita dhe u largova me vrap”, u shpreh ai, sipas BW. Më pas ai rrëfeu se Gila e ka ndjekur nga pas duke e qëlluar me armë. Sakaq ai mohoi të kishte njohje me autorin apo ndonjë konflikt të mëparshëm.

Sa i përket marrëdhënies së tij me fisin Bajri, Vaso pranoi se ka miqësi me ta, por u shpreh se nuk është i përfshirë në ngjarje kriminale.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion