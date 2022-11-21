LEXO PA REKLAMA!

Krimi ne Itali/ Të 3 viktimat shqiptarë, detaje te reja mbi ngjarjen

Lajmifundit / 21 Nëntor 2022, 11:53
Aktualitet

Spinea (Venecia) – Trupi i burrit që vrau ish-bashkëshorten dhe partnerin e saj të ri mbrëmjen e djeshme, u gjet mëngjesin e sotëm brenda një magazine në Oriago di Mira, në zonën e Venedikut . Këtë e konfirmojnë burime nga prokuroria e Venecias. Policia po heton rastin.

Sipas asaj që u rikonstruktua nga hetuesit, gruaja Mynevere Karabollaj, 37 vjeçe, e njohur si ‘Vera’ ishte zhvendosur disa vite më parë me bashkëshortin e saj, gjithashtu shqiptar, në një shtëpi në Spinea. 

Prej dy vitesh burri ishte larguar nga shtëpia dhe në shtëpinë ‘Vera’ kishte filluar të jetonte me një bashkatdhetar, Flonino Merkuri, 24  vjeç. I tij është trupi i dytë i gjetur në banesën në via Leopardi pas alarmit të dhënë nga njëra nga dy vajzat e gruas, pasi ajo nuk mund të ishte më në kontakt me të.

Në shtëpi karabinierët gjetën thikën me të cilën u krye vrasja e dyfishtë. Më pas, ushtarakët shkuan në kasollen e kompanisë Oriago ku punonte vrasësi dhe aty gjetën trupin e tij. Ish-bashkëshorti u vetëvra.

Karabinierët në fakt po kërkojnë një person të tretë, ish-bashkëshortin e 37-vjeçares, i cili do të përfshihej disi në këtë fakt. Zbulimi i trupave u bë nga policia, të lajmëruar nga vajza e gruas, e cila nuk kishte mundur të kontaktonte me nënën e saj që pasdite.

Viktimat

Të dy viktimat janë me origjinë shqiptare. Në vendin e ngjarjes, hetuesit gjetën një armë zjarri dhe një thikë . Dy bashkëjetuesit do të merrnin plagë vdekjeprurëse me thikë. Ndërhyrja e policisë në shtëpi ka ndodhur rreth orës 22:00 të mbrëmjes së djeshme, e diel 20 nëntor. 

Personi që po përpiqen të gjurmojnë është ish-bashkëshorti i gruas, i cili do të ishte arratisur me makinë menjëherë pas krimit.

Motivi

Nuk përjashtohet që në bazë të vrasjes të jetë pamundësia për të pranuar marrëdhënien e re të bashkëshortes. Ndërkohë, mjekësia ligjore ka shqyrtuar shtëpinë ku ndodhi tragjedia, duke kërkuar të dhëna të dobishme për të përvijuar konturet e një historie ende për t’u sqaruar.

Policia i kanë shtrirë kontrollet edhe në disa shtëpi fqinje: ka gjasa, në fakt, që viktimat të kenë tentuar të strehohen te fqinjët e tyre para se të vriteshin.

 

