Atentati në drejtim të vilës së Skënder Likës, reagon policia: Është identifikuar mjeti i autorëve

Blutë e Kurbinit kanë reaguar pas atentatit me breshëri plumbash në drejtim të banesës së Skënder Likës. Në një reagim, policia bën me dije se është blinduar zona ndërsa është identifikuar mjeti i autorëve.

Kurbin/Informacion paraprak Në Sanxhak, persona ende të paidentifikuar kanë qëlluar me armë zjarri në drejtim të banesës së shtetasit S. L. dhe më pas janë larguar me një automjet. Nga të shtënat ka vetëm dëme materiale. Shërbimet e Policisë, sapo kanë marrë njoftim, kanë shkuar menjëherë në vendngjarje, si dhe vijojnë hetimet dhe krehjen e zonës, me qëllim identifikimin dhe kapjen e autorëve.



Gjithashtu, janë ngritur pika kontrolli në akset rrugore, për bllokimin e automjetit, tashmë të identifikuar nga Policia, me të cilin janë larguar autorët. Grupi hetimor, në drejtimin e Prokurorisë, po punon për fiksimin e çdo prove që do të bëjë të mundur zbardhjen e rrethanave të kësaj ngjarjeje.