Atentati në Athinë, pamjet e shqiptarit të shtrirë përtokë, policët i japin ndihmën e parë

Duket se ndërhyrja e policëve të OPKE-së, të cilët i dhanë ndihmën e parë deri sa mbërriti ambulanca e EKAV-it dhe e mori, ka rezultuar shpëtimtar për 34-vjeçarin shqiptar që u qëllua me tre plumba në Votanikos në orët e para të së premtes.

Siç shihet edhe në fotot e siguruara nga media greke protothema.gr, efektivët e policisë kanë izoluar plagën e barkut që ka pësuar 34-vjeçari, i cili tashmë po trajtohet në spitalin “Georgios Gennimatas”. 34-vjeçari është gjetur në kryqëzimin e Iera Odos me Spyrou Patsis, ku ka kërkuar ndihmë nga kalimtarët, policët me një makinë patrullimi.

Siç mësohet, sulmi me armë ndaj tij ka ndodhur pak para orës 04:00 të mëngjesit në një park në zonën në rrugën e Sidirokastros. Sipas informacioneve autorët kanë qenë në një automjet me të cilin janë afruar më parë me 34-vjeçarin duke e qëlluar tre herë.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Të njëjtat informacione bëjnë me dije se në vendin ku u qëllua janë gjetur dhe konfiskuar tre gëzhoja të kalibrit 9 mm.

34-vjeçari u arrestua në vitin 2019 për një çështje droge, por provat e deritanishme nuk tregojnë për përfshirjen e tij në ndonjë rast tjetër të rëndë.