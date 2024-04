"I ndershmi i dynjasë"/ E vrau klienti për një tavolinë, përcillet në banesën e fundit kamarieri

U përcoll në banesën e fundit, kamarieri Gazment Kurmaku i cili u vra nga një klient, për shkak të një sherri për një tavolinë të rezervuar. Kurmaku kishte një jete që punonte si kamarier dhe humbi jetën teksa po bënte detyrën, si çdo ditë.

Të afërmit e tij po ashtu dhe kolegët kanë mbetur të shokuar nga kjo ngjarje, ndërsa e cilësojnë të ndjerin si njeri shumë të ndershëm dhe punëtor.

“Jam shumë e pikëlluar, por nuk kemi ça bëjmë. U bë kjo punë, ka qenë i ndershmi i dynjasë nga të gjitha anët, nuk ka çfarë të them jam shumë e dërrmuar. Shteti të interesohet që ta arrestojnë, siç vrau ta vrasin”.

“Fatkeqësi më të madhe se kjo nuk besoj se ka se shkon tjetri për të punuar që të ushqehet dhe të shkojë tjetri ta vrasë është diçka tepër e rëndë, më të rëndë e kanë prindërit që po përcjellin fëmijën e tyre dhe mendoj që është tepër, tepër e rëndë. Gjithë jetën ka qenë kamerier te Rozafa, ka qenë një i mirë, punëtor, i rregullt në punë, autori duhet kapur dhe të vihet para përgjegjësisë dhe të marrë dënimin maksimal”

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

“Ishte shumë i sjellshëm, punëtor, kishte katër ditë në vdekje klinike, e pritshmit, edhe doktorët ia prenë shpresën që në fillim. S’ka pasur më parë probleme të kësaj natyre, as nuk u mor vesh se ca ndodhi me autorin, se çfarë kërkojmë nga shteti e dimë të gjithë”, thonë të afërmit.

Gazment Kurmaku, 57-vjeç u vra 6 ditë më parë për arsye banale, për një tavolinë që ishte rezervuar. Ai u vra nga Erjon Llapushi, 33 vjeç, një personazh i skeduar për aktivitet kriminal, dhunë dhe rrezikshmëri të lartë shoqërore. Sherri mes tyre, mësojnë burime, nisi për një tavolinë të rezervuar, ku mësohet se kryekamarieri i ka bërë me dije Llapushit, se ajo ishte e zënë dhe nuk duhej të ulej aty.

Aktiviteti kriminal i Llapushit ka nisur që nga viti 2007 me kanosje, plagosje duke vijuar deri në vrasjen e disa ditëve më parë. Një personazh me aktivitet të theksuar, të larmishëm dhe të provuar kriminal, ka arritur t’i shpëtojë lehtësisht drejtësisë, duke kryer më pas edhe krimin e fundit që tronditi opinionin publik, vrasjen me thikë të kryekamerierit, Gazment Kurmaku. Vetëm katër muaj para vrasjes, Llapushi ishte arrestuar për një vepër penale, për të cilën parashikohet deri në 7 vite burg, por megjithatë i kishte shpëtuar ndëshkimit, duke vijuar normalisht aktivitetin kriminal.