Atentati ndaj ish-prokurorit Arjan Ndoja, GJKKO lë në burg Amar Shkëmbin

Lajmifundit / 15 Tetor 2025, 13:09
Aktualitet

Atentati ndaj ish-prokurorit Arjan Ndoja, GJKKO lë në burg Amar

GJKKO la në burg shtetasin Amar Shkëmbi, i cili u ekstradua dje nga Dubai.

Amar Shkëmbi akuzohet për përfshirjen e tij në atentatin e organizuar ndaj ish prokurorit të Durrësit, Arjan Ndoja në vitin 2019.

41-vjeçari dyshohet se bashkë me dy persona të tjerë ka qenë në makinën që ka hapur zjarr ndaj automjetit ku ndodhej ish prokurori Arjan Ndoja që po qarkullonte në mbikalimin e Shkozetit në rrugën ‘Tiranë-Durrës’.

Shkëmbi i shpallur në kërkim nga SPAK, njihet si anëtar i bandës së Plaurent Dervishajt, i shpallur në kërkim pas rrëfimit të Luftar Reçit, i cili ka treguar dinamikën e vrasjes së Klodian Saliut, vrasje në të cilën bashkëpunëtori i drejtësisë, ka treguar se ka marrë vetë pjesë, së bashku me Plaurent Dervishaj.

