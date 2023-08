Atentati ndaj Andrea Kalemit! U qëllua me 10 plumba, autori erdhi nga Italia për të kryer vrasjen

Një atentat me armë zjarri ndodhi mbrëmjen e së mërkurës ndaj Andrea Kalemit.

51-vjeçari u qëllua me breshëri plumbash në ishullin Paxos të Greqisë teksa ishte me pushime me familjen e tij. Biznesmeni menjehërë u dërgua në spitalin e Janinës ku po merr trajtim mjekësor teksa po lufton me jetën. 14 gëzhoja janë gjetur në vendin e ngjarjes, ku 10 prej tyre i kanë prekur trupin 51-vjeçarit.

Dyshohet se autori i këtij atentati është shtetas shqiptar dhe kishte ardhur nga Italia për të kryer vrasjen, ndërsa policia po kërkon në det dhe në tokë për kapjen e atentatorit, i cili mund të jetë larguar me skaf nga ishulli.

Një nga pistat në të cilat po heton policia greke ajo e hakmarrjes, pasi për autoritete shqiptare nuk është një emër i panjohur.

Biznesmeni në vitin 2001 ishte i shpallur në kërkim ndërkombëtare nga autoritetet belge pasi akuzohej bashkë me vëllain e tij për vrasjen e Mevlan e Adriatik Çaçës.

Ndërsa në qershor të 2022 Alekësandër Sadikaj, i afërm i Kalemit u vra me shpërthim eksplozivi në autostradën Tiranë – Elbasan.

Në shenjë hakmarrje për vrasjen e Sadikajt disa muaj më vonë iu bë atentat biznesmenit Edmond Papa. Një nga pistat e hetimit të atentatit në Greqi ndaj Kalemit dyshohet se lidhet me ngjarjet kriminale të ndodhura në Sarandë dhe Tiranë.

Ky i fundit sipas sistemit TIMS, rezulton të ketë dalë nga Shqipëria nga pika kufitare e Kakavijës më 5 gusht.