LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

I moshuari që tronditi Zvërnecin! Grabiti arkën e kishës dhe u kap nga policia

Lajmifundit / 14 Shtator 2025, 13:05
Aktualitet

I moshuari që tronditi Zvërnecin! Grabiti arkën e kishës dhe

Policia e Vlorës ka identifikuar dhe marrë në hetim një 72-vjeçar, të dyshuar për vjedhjen e arkës së kishës në Zvërnec. Megjithëse u shoqërua, për shkak të moshës, ai u la i lirë, ndërsa materiali i mbledhur nga specialistët e krimeve është referuar Prokurorisë pranë Gjykatës së Vlorës.

Rasti ka tronditur komunitetin lokal, teksa autoritetet po vijojnë hetimet për zbardhjen e plotë të ngjarjes dhe për të siguruar paratë e humbura.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion