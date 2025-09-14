I moshuari që tronditi Zvërnecin! Grabiti arkën e kishës dhe u kap nga policia
Policia e Vlorës ka identifikuar dhe marrë në hetim një 72-vjeçar, të dyshuar për vjedhjen e arkës së kishës në Zvërnec. Megjithëse u shoqërua, për shkak të moshës, ai u la i lirë, ndërsa materiali i mbledhur nga specialistët e krimeve është referuar Prokurorisë pranë Gjykatës së Vlorës.
Rasti ka tronditur komunitetin lokal, teksa autoritetet po vijojnë hetimet për zbardhjen e plotë të ngjarjes dhe për të siguruar paratë e humbura.