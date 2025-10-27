I mori makinën me qira dhe nuk e pagoi, arrestohet 30-vjeçari i shpallur në kërkim
Një 30-vjeçar është arrestuar në Himarë pasi ishte shpallur në kërkim nga Policia, me akuzën për “mashtrim”.
Sipas burimeve, në muajin shtator 30-vjeçari ka mashtruar një shtetas, ku mori një makinë me qira. Autori nuk e pagoi tarifën e përdorimit të mjetit.
Autoritetet po hetojnë këtë ngjarje deri në një vendim final ndaj të arrestuarit.
Njoftimi i plotë i Policisë:
Shërbimet e Komisariatit të Policisë Himarë, në bashkëpunim me specialistët për Hetimin e Krimeve në Komisaritin e Policisë Lezhë, në vijim të punës për lokalizimin dhe kapjen e shtetasve të shpallur në kërkim, bënë të mundur kapjen dhe ndalimin e shtetasit A. K., 30 vjeç, banues në Durrës.
Ky shtetas ishte shpallur në kërkim nga DVP Lezhë për veprën penale “Mashtrimi”, pasi dyshohet se në muajin shtator të këtij viti ka mashtruar një shtetas, duke i marrë një automjet me qira, të cilin nuk e ka likujduar.