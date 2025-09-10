LEXO PA REKLAMA!

"I mori 8 mijë euro klientit, për..."/ Detaje nga aksioni i SPAK për avokatin Besart Logu!

Lajmifundit / 10 Shtator 2025, 11:08
Aktualitet

"I mori 8 mijë euro klientit, për..."/ Detaje nga aksioni i

Detaje të reja nga operacioni i SPAK, ku është është lëshuar masë sigurie për avokatin, Besart Logu.

Mësohet se ndaj tij është caktuar masa e sigurisë arrest shtëpie, i akuzuar për ushtrim të ndikimit të paligjshëm. Avokati i ka marrë 8 mijë euro klientit dhe i ka premtuar të ushtrojë ndikimin e tij për të zgjidhur një çështje.  

Operacioni është ende në vijim, hetimi është nisur nga prokurore Doloreza Musabelli.

Oficerët e BKH-së po kryejnë disa kontrolle në terren e gjithashtu në zyrën e tij.

