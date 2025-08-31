LEXO PA REKLAMA!

I mbijetoi aksidentit fëmijë, por humbi jetën në moshën 23-vjeçare, historia e Gabriel Llucës që tronditi Peqinin

Lajmifundit / 31 Gusht 2025, 18:50
Aktualitet

I mbijetoi aksidentit fëmijë, por humbi jetën në moshën

Një detaj prekës që ka dalë në dritë pas aksidentit është historia personale e njërit prej viktimave, Gabriel Lluca.

Në moshën 8-vjeç, ai i kishte mbijetuar një aksidenti të rëndë pranë derës së shkollës “Demir Godelli” në Peqin ku ndodhet edhe shtëpia e familjes Lluca, kur një automjet i kishte kaluar sipër trupit duke i shkaktuar fraktura dhe plagë të shumta.

Asokohe, historia e tij kishte prekur zemrat e shumë njerëzve për fatin e madh, pas mbijetesës së tij të mrekullueshme. Por fati nuk e kurseu këtë të diel fund gushti.

12 vite më vonë, Gabriel Lluca humbi jetën në mesnatën që lamë pas  nga një  aksident tragjik në qytetin e tij duke lënë pas  një dramë e boshllëk të madh në familje dhe në mesin e bashkëmoshatarëve si një djalë energjik, i dashur dhe gjithmonë  i buzëqeshur.

Gabrieli ishte një nga katër fëmijët e familjes Lluca, ndërsa babai i tij Agroni ndërroi jetë tri vite më parë.

Policia ka nisur hetimet për të zbardhur rrethanat e aksidentit dhe po shqyrtohen kamerat e sigurisë në zonë si dhe po bëhen verifikime për shpejtësinë e mjetit dhe gjendjen e rrugës në momentin e ngjarjes./tch

