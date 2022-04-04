LEXO PA REKLAMA!

I mbërthyer nga policia, Nuredin Dumani del nga Trauma

Lajmifundit / 4 Prill 2022, 18:57
Aktualitet

I mbërthyer nga policia, Nuredin Dumani del nga Trauma

Nën masa të rrepta sigurie Nuredin Dumani është transferuar nga spitali i Traumës në spitalin e Burgut në QSUT.

Kanë qenë dy grupe të FNSH që kanë bërë transportimin e Dumanit rreth orës 18:35.

Në spitalin e Traumës në Tiranë prej ditësh, Nuredin Dumani është njohur këtë të shtunë me masën e tretë të sigurisë.

Gjykata e Elbasanit i ka komunikuar “arrestin në burg” për ngjarjen e 17 shtatorit të 2020, në një lokal në Bradashesh. Dumani akuzohet për vrasjen e vëllait të Talo Çelës, Bujar Çela.

35-vjeçari është njohur gjithashtu me masën e arrestit në burg të kërkuar nga SPAK të premten, në seancën e zhvilluar po në ambientet e Traumës.

Akuza lidhet me vrasjen e dy vëllezërve Besmir e Viktor Haxhia, Dorjan Shkozës dhe Anxhelo Avdisë të kryera dy vite më parë në Durrës.

