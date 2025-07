"I mbante lekët për vete, nuk më blinte rroba"/ Vrau të atin pa mëshirë, flet 26-vjeçarja nga Fieri!

Të tjera detaje janë zbardhur nga ngjarja e rëndë në Frashër të Fierit, ku vajza 26-vjeçare vrau me tel babanë e saj, 56 vjeç.

Gazetarja e Top Channel, Dorjana Bezat raporton se pas disa orëve në komisariat, vajza e viktimës, Emanilda Rama është dorëzuar dhe ka treguar që ajo e ka lidhur me tel te atin, Anesti Rama, dhe e ka vrarë.

“I mbante lekët për vete. Nuk me blinte as rroba, asgjë. Me ka nxirë jetën”, ka thënë ajo.

Ndërkohë nuk është ankuar për dhunë të asnjë lloj forme. 26-vjeçarja ka qenë e fejuar dhe është ndarë nga partneri pasi ishte në gjendje të dobët ekonomike dhe jetonte me prindërit dhe punonte në bujqësi.

Në polici ajo ka rrëfyer se e ka urryer të atin pasi sipas saj nuk e ka përkrahur kurrë në jetë dhe se nuk i jepte para.