I lyejmë gjithmonë ngjyrë të kuqe vezët e Pashkëve, por a e dini kuptimin dhe simbolikën e fshehur?

Një nga zakonet më të njohura të Pashkëve është lyerja e vezëve të Pakshëve me ngjyrë të kuqe.

Ndoshta vitet e fundit vezët janë lyer me ngjyra të ndryshme, megjithëse tradita i do të kuqe. Është fakt se vezët me ngjyra ka pasur në antikitet, në Romë, në Greqi, Kinë, Egjipt, si dhurata në festat e pranverës me lepujt, që janë simboli i pjellorisë.

Veza simbolizon varrin e Krishtit ishte i mbyllur fort dhe mrekullia e Ngjalljes. Ndërsa veza mbyllet plotësisht, por përfundimisht thyhet dhe një “klossopulaki” i ri (foshnja-pulë) vjen në jetë, saktësisht e njëjta gjë ndodhi në ringjallje, me hapjen e varrit dhe daljen e Krishtit të ringjallur që identifikohet me jetën.

Arsyeja se përse zgjedhim ngjyrën e kuqe, nuk është e qartë. Ka shumë shpjegime nga kultura të ndryshme. Më e pranuara është se ngjyra e kuqe simbolizon gjakun dhe sakrificën e Jezusit. Interpretime të tjera kanë si personazhe drejtuese tre gra të ndryshme.

Virgjëresha Mari dhe zakoni i “vezëve të kuqe”

Sipas traditës, Maria mori një shportë me vezë dhe ua dha rojeve të Birit të saj duke iu lutur që ta trajtonin mirë! Kur lotët e saj ranë mbi vezët, ato u lyen me të kuqe!

Vezë të kuqe dhe Magdalena

Një histori tjetër lidh vezët e kuqe me Maria Magdalenën. Kur perandori romak u informua për Ringjalljen e Krishtit, ai e konsideroi aq të pamundur sa mundësinë për të parë vezë të kuqe.

Më pas Maria Magdalena lyen disa vezë të kuqe dhe ia dha atij për të vërtetuar faktin.