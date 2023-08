“I love greeks!’’ Ylli Manjani në delir: Arrestimi i Belerit ishte i paligjshëm

Teksa në Himarë po mbahet një protestë në mbrojtje të Fredi Belerit, një numër i madh mbështetësish janë grumbulluar në pedonalen e qytetit. Protesta ka zgjuar interes të madh të mediave greke, të cilat po ndjekin nga afër aktivitetin.

I pranishëm është edhe ish ministri Ylli Manjani. Ky i fundit dha një dhe një deklaratë në shqip, duke e konsideruar arrestimin e Belerit si të gabuar dhe të paligjshëm.

"Unë jam avokat, ministër, por avokatia është profesioni tim dhe kam konstatuar se arrestimi është i paligjshëm, nuk duhet të ndodhte, ndalimi është i gabuar. Azgan Haklaj u zgjodh deputet nga burgu. Keni inat me Fredi Belerin, dakord por jepini hakun!

Sipas ish-ministrit të Drjetësisë kjo nuk është çështje e Fredi Belerit, por e demokracisë".

"I have nothing against them. I love greeks, but this is for democracy", tha Manjani në gjuhën angleze për mediat greke.