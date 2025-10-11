I fshehur në vilën luksoze, iku me vrap drejt malit sa pa policinë, si u deportua nga Spanja Juxhin Drazhi, anëtari i grupit të Visit të Pojës
Diten e sotme policia njoftoi se 34-vjeçari Juxhin Drazhi është deportuar mbrëmjen e kaluar nga Spanja, pasi kërkohej nga drejtësia shqiptare. Mbi Drazhin rëndon masa e sigurisë arrest me burg e vendosur nga GJKKO-ja. 34-vjeçari akuzohet për trafikim të lëndëve narkotike dhe pjesëmarrje në grup të strukturuar kriminal.
Juxhin Drazhi akuzohet se është anëtar i bandës së Ervis Doçit, i njohur ndryshe si Visi i Pojës.
Drazhi ishte i kërkuar nga GJKKO, e cila në prill 2025 i kishte caktuar masën “Arrest në burg” për veprat penale të “Trafikimit të lëndëve narkotike”, “Grupit të strukturuar kriminal” dhe veprave të tjera të kryera nga organizata kriminale. Ndërkohë pritet ekstradimi i Drazhit drejt Shqipërisë.
Juxhin Drazhi u kap nga Garda Civile e Malagas në një vilë luksoze në Almuñécar (Granada). Pas mbikëqyrjes së pronës, autoritetet policore spanjolle zbuluan se Drazhi ishte fshehur atje, duke mos dalë nga vila dhe duke përdorur bashkëpunëtorët e tij për t’i siguruar gjithçka që i nevojitej për të shmangur identifikimin dhe arrestimin.
Prona ku ai ishte fshehur ishte një vilë luksoze me çdo komoditet, e vendosur në një terren të lartë, gjë që i lejonte atij të monitoronte mjedisin përreth dhe të parashikonte çdo ndërhyrje të policisë.
Anëtarët e kësaj bande krenoheshin se mbanin armë zjarri, dhe Drazhi madje kishte edhe një eskortë. Pasi vuri re praninë e policisë, 34-vjeçari tentoi arratisjen duke ikur me vrap përmes shpatit të malit, por u kap nga oficerët që rrethuan shtëpinë.
Një kontroll i shtëpisë zbuloi dokumente të shumta personale të falsifikuara (pasaportë, kartë identiteti dhe patentë shoferi) që do t’i kishin dhënë Juxhin Drazhit një identitet të rremë që ai mund ta kishte përdorur për të shmangur veprimet e policisë, si dhe sende të shumta luksi, përfshirë një orë dore me vlerë të lartë. Përveç kësaj, nga kontrolli i zonës ku i ndaluari iku, u zbulua një armë zjarri me dy karikatorë, trembëdhjetë fishekë dhe një silenciator