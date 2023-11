I doli emri në përgjimet e grupit kriminal, SPAK nis hetim pasuror ndaj Elvana Gjatës

Këngëtarja Elvana Gjata, emri i së cilës doli në skenë pas arrestimeve të SPAK disa ditë më parë do t’i nënshtrohet hetimit pasuror. Nga dosja e SPAK që ka në bazë të saj përgjimet e aplikacionit Sky EC janë zbuluar biseda të tjera komprometuese të ish nëndrejtorit të Policisë së Tiranës, Erzen Breçani.

Në një moment ai është përgjuar teksa i jep porosi të birit, Eralb Breçani se para se të dorëzojë një pistoletë të fshijë gjurmët e tij të gishtërinjve. Aty ai përmend sërish këngëtaren Elvana Gjata dhe ndihmën e ofruar nga i dashuri i saj, Ervin Mata.

Nga sa kuptohet, Mata përdorte këngëtaren për të lëvizur paratë e fituara nga trafiku i kokainës, duke qenë se vetë e kishte të pamundur t’i lëvizte shuma të tilla nga një shtet në tjetrin.

Pjesë nga dosja:

Me date 30.08.2020 në orën 22:57:05, K99EP i dergon mesazhe S7DEGI:

Erzen Breçani (K99EP): A ja dhe pistoleten atyne a… Se nese nuk jau kie dhan hala me ja fshi krehrine perjashta se ka gjurmet e mia e mos me ia lan as gjurmet tua..Se prite zot me kap, i dalin gjurmet e gishtave…Ok…

Per mue ska problem se i thash ne sy te gjithëve pse je në hall nuk ju lypi me ra ngusht nuk ju lypi pare njerëzve. Nuk kam nevoj i thash i kam tana lekt me ba, se nuk nisi pun po nuk i pata lekt…Dhe me tha une solla Elvanen per te dhan leket i thash jo jo nuk i du…I kam gjet i thash…Ok tha…