I dha fund jetës para SPAK, Pal Trashaj mori 5 mln lekë kredi tek NOA Financë, këstet tek Raiffeisen, i shkoi 12.4 milionë

Pal Trashaj, 63 vjec, humbi jeten pasi konsumoi fotoksine gjate protestes para SPAK, ku kerkonte drejtesi dhe hetim per skemen kriminale te mikro kredive qe kane ngarkuar me detyrime te fryra qindra mijera shqiptare.

Nga viti 2020 Trashaj kerkonte hetime per ato qe i konsideronte vjedhje dhe detyrime te teperta, por askush nuk u hetua.

Ne mungese te drejtesise ai kerkonte drejtesi, nderkohe qe kredine e kishte marre tek fondacioni financiar NOA dhe problematikat i kishin dale, pikerisht per kestet e paguara tek filiali i kesaj kompanie ne Lezhe.

Pak kohe me pare, Trashaj u be pjese e nje denoncimi publik per mikro kredite, gjate nje interviste per Top Channel.

E perfshire ne kredine e 63-vjecarit rezulton edhe Raiffeisen Bank, ku 63 vjecari kishte shlyer disa prej kesteve.

Deshmia e Pal Trashajt:

Ne vitin 2008 mori nje kredi 5 milione leke te vjetra, tek Oportunity, qe me pas u kthye ne NOA.

Meqe ata nuk ishin banke, kestet do ti paguaja tek Raiffeisen Bank, ccdo muaj paguaja rreth 150 mije leke te vjetra”.

Cdo muaj shlyeja kestin, por Oportunity u kthye ne NOA. Rreth pese keste nga 2011 deri ne 2013 i kam shlyer tek NOA ne Lezhe. Binte rruga per ne pune dhe kaloja aty, ndaj 5 keste i pagova aty.

Ne vitin e 5 mbaroi shlyerja e kredise, per 5 milione leke kredi, duhej te paguante 8 milione leke te vjetra.

Pasi e shleva detyrimin, me marrin nga zyra e NOA ne Lezhe, me thone i detyrohesh NOA-s 400 mije leke te vjetra.

I thashe pse, dhe me tha nuk di gje, jam i ri. Ishin gjithe stafi i ri. Kerkova me shkrim pretendimet e tyre, nuk mi dhane.



Shkova prape me pas, me jep nje bilanc, ku me thote qe kisha keste te munguara rreth 900 mije leke, por bashke me interesat, shkonte 4.4 milione leke te vjetra.

Troshaj thote se kjo ka ndodhur nga vjedhja qe i bene ne zyren e NOA-s ne Lezhe.

Ne 2017 nisen telefonatat, e me pas zarfat, kompani qe thonin kemi blere kredine tuaj te keqe dhe do bejme eksekutimin.

Vinin zarfa me vula te kuqe per 2-3 vjet. Shkoja tek kompania Permbarimore, ku kishte me dhjetera qytetare qe dikush paguante, diskush ankohej. Aty kishte nje skuader cunash te rinj qe keqperdoreshin per te dhunua njerezit.

Shkresat qe vinin, luanin njera thoshte 4.4 milione, tjetra 4.8.

Pas ketyre procedurave, Pal Trashajt i bllokuan pasurine, konkretisht banesen, por pa ia shitur ate, vetem duke ia bllokuar.

Ata ishin si hajduti qe del në rrugë, nëse reziston nuk ti merr, nese dorëzohesh ti merr, une nuk du dorezova.

Ne finale, per 5 milione leke te vjetra qe Trashaj ka marre, ai ka paguar 8 milione rregullisht, dhe 4.4 milione qe i kerkonin per vonesat e komisionet, detyrimi i ka shkuar 12.4 milione leke te vjetra. /lajmifundit.al