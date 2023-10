I dënuar për kanosje dhe dhunë, sekuestrohen pasuri me vlerë 1 milion euro në pronësi të Ervis Hysës

Policia ka sekuestruar pasuri të paluajtshme me vlerë rreth 1 milion euro të Ervis Hysës të dënuar më parë me burg pasi, dyshohet së këto asete i ka përfituar me veprimtari kriminale.

Në kuadër të operacionit policor “Locked”, autoritetet kanë sekuestruar nëntë garazhe në zonën e ish-Fushës së Aviacionit, 1 ndërtesë në Paskuqan, 1 apartament në Yzberisht dhe dy automjetet të cilat ishin prona të 29-vjeçarit Ervis Hysa dhe familjes së tij.

Emri i Ervis Hysës nuk është i panjohur për policinë e Shtetit pasi në vitin 2021, u arrestua për drogë në zonën e Astirit.

Njoftimi i Policisë

Tiranë

Vijon puna për gjurmimin, identifikimin dhe sekuestrimin e pasurive që e kanë burimin nga veprimtaritë kriminale.

Finalizohet operacioni policor i koduar “Locked”.

Sekuestrohen pasuri të paluajtshme, me vlerë rreth 1 milion euro, që dyshohet se e kanë burimin nga veprimtaritë kriminale të një shtetasi të dënuar me burgim.

Në kuadër të procedimit penal për evidentimin dhe sekuestrimin e pasurive që rrjedhin nga veprimtaria kriminale, referuar nga Seksioni për Hetimin e Pastrimit të Parave në Drejtorinë Vendore të Policisë Tiranë, në bashkëpunim me Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Jurifiksionit të Përgjithshëm Tiranë,u zhvillua operacioni policor i koduar “Locked”.

Në zbatim të këtij procedimi, u bë ekzekutimi i vendimit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë, për vendosjen e sekuestros preventive ndaj pasurive të paluajtshme në ngarkim të shtetasit E. H., 29 vjeç dhe të familjarëve të tij.

Në zbatim të këtij vendimi, u bë sekuestrimi i pasurive të paluajtshme, vlera e të cilave arrin rreth 1 milion euro, konkretisht:

· 9 garazhe në zonën e ish-Fushës së Aviacionit, 1 ndërtesë në Paskuqan, 1 apartament në Yzberisht dhe 2 automjete.

Nga veprimet hetimore dyshohet se pasuritë e sekuestruara e kanë burimin nga veprimtaritë kriminale të kryera nga shtetasi E. H., të cilin Gjykata e Apelit për Krimet e Rënda Tiranë e ka dënuar me 1 vit e 4 muaj burgim, për veprën penale “Shtrëngimi me anë të kanosjes ose dhunës për dhënien e pasurisë”.