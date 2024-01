I dënuar me 30 vite burg për vrasje, arrestohet i shumëkërkuari në Itali

Agron Tufa, i dënuar nga Gjykata Krujë me 30 vjet burg për vrasje është arrestuar në Bari të Italisë. Tufa akuzohet se ka vrarë me dashje Kejsi Hysën.

Kujtojmë që masakrimi i Kejsi Hysës në vitin 2018 dhe fshehja e kufomës në afërsi të Niklës ndodhi për shkak të pazareve të kanabisit.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Gjithë dinamika e ngjarjes është treguar nga Hysni Rama. Pas humbjes së një ngarkese droge viktima i kërkoi paratë dhe konfliktet kanë kulmuar në një parcele me hashash që disponohej nga Rama dhe Tufa, të cilët mbasi e vranë i vodhën varësen e floririt dhe orën Rolex dhe e varrosën.

Kush është Kejsi Hysa?

Kejsi Hysa është ekzekutuar në korrik të vitit 2018. Ai njihej në Krujë si fajdexh. 34-vjeçari që gjykohej në Sarandë për akuzën e vrasjes, dhe ishte në kërkim, qëndronte i lirë në këtë zonë në Krujë që sipas Prokurorisë ai kryente aktivitet kriminal në fushën e tregtimit të drogës dhe administronte një lokal, të quajtur bar “Nikla”.

Pikërisht në këtë lokal është njohur dhe me Hysni Ramën, me të cilin kishte krijuar një marrëdhënie të ngushtë dhe besim shoqëror, duke i dhënë herë pas here sasi droge për ta mbajtur në ruajtje në banesën e tij. Për këtë shërbim, Hysni Ramën e paguante 100 deri në 200 euro. Por hera e fundit që i ka dhënë 50 kg drogë për ruajte