LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

I dehur në timon, shoferi nga Tirana ndalohet në Qafën e Muzinës

Lajmifundit / 26 Shtator 2025, 18:23
Aktualitet

I dehur në timon, shoferi nga Tirana ndalohet në Qafën e

"Një Shtetas që jetonte në Tiranë ndalohet sot në Qafën e Muzinës, pasi drejtonte mjetin në gjendje të dehur"

Shtetasi, identifikuar si A.R., banues në Tiranë, u kap në aksin rrugor Jorgucat – Qafa e Muzinës duke drejtuar makinën në gjendje të dehur.

Pasi iu bë testi i alkoolit, rezultoi se ky shtetas po ngiste makinën në gjendje të dehur. Policia e kaloi materialet në Prokurorinë e Gjirokastrës për veprime të mëtejshme.

POLICIA E SHTETIT 

Specialistët e Sektorit të Policisë Rrugore referuan materialet në Prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasin A. R., 68 vjeç, banues në Tiranë, pasi u kap në aksin rrugor “Jorgucat-Qafa e Muzinës”, duke drejtuar automjetin, në gjendje të dehur.

Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Gjirokastër, për veprime të mëtejshme.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion