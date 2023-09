I dehur në timon shkaktoi një aksident të shumëfishtë, në pranga 37-vjeçari, arrestohen dhe 4 të tjerë

Vihen në pranga 5 shtetas, për vepra të ndryshme penale. Specialistët e Seksionit për Hetimin e Narkotikëve arrestuan shtetasin G. I., 31 vjeç, banues në Francë, pasi gjatë kontrollit fizik, shërbimet e Policisë i gjetën një sasi lënde të dyshuar narkotike kokainë, e cila u sekuestrua në cilësinë e provës materiale. Specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Nr. 4 arrestuan shtetasin E. I., 22 vjeç, banues në Tiranë, pasi ka ushtruar dhunë ndaj nënës së tij dhe ka dëmtuar orenditë shtëpiake të banesës së tyre.



Gjatë kontrollit të banesës, u gjetën disa armë të ftohta (thika) që i posedonte 22-vjeçari, i cili gjatë shoqërimit në komisariarit, ka kundërshtuar me forcë punonjësit e Policisë. Specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Krujë arrestuan shtetasin K. P., 24 vjeç, banues në Fushë Krujë, pasi dyshohet se ka vjedhur biçikletën e një shtetasi të mitur. Specialistët e Qarkullimit Rrugor arrestuan shtetasit: - G. P., 37 vjeç, banues në Tiranë, pasi duke drejtuar automjetin, në gjendje të dehur, është përplasur me automjetin me drejtuese shtetasen K. N. dhe më pas me një automjet të parkuar. Si pasojë janë dëmtuar lehtë shtetasja K. N. dhe dy pasagjeret që ndodheshin në automjetin e saj; - Xh. M., 27 vjeçe, banuese në Korçë, pasi u kap duke drejtuar automjetin, në gjendje të dehur. Materialet i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë, për veprime të mëtejshme procedurale.