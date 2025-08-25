Arrestohet 23-vjecari i dehur në timon, përplasi për vdekje dy motrat në Sarandë-Delvinë
Një aksident tragjik me dy viktima u regjistrua mbrëmjen e 24 gushtit në aksin rrugor Delvinë–Sarandë.
Policia njoftoi se ka arrestuar në flagrancë K. N., 23 vjeç, banues në Fier, i cili drejtonte një automjet tip “Audi” në gjendje të dehur. Testet e alkoolit rezultuan respektivisht 1.52 mg/l dhe 1.42 mg/l, duke provuar gjendjen e rëndë të alkoolizimit të shoferit.
Në përplasjen e fortë me një automjet tip “Lancia”, që drejtohej nga E. Dh., 22 vjeçe, humbën jetën dy motrat E. Dh., 22 vjeçe dhe R. Dh., 20 vjeçe. Një pasagjere tjetër, A. Zh., 24 vjeçe, u plagos rëndë dhe ndodhet nën kujdesin e mjekëve.
Materialet u referuan në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Sarandë për veprat penale “Shkelja e rregullave të qarkullimit rrugor” dhe “Drejtimi i automjetit në mënyrë të parregullt”.
Viktimat janë motrat Ela, 22 vjeç dhe Rozina Dhimaku, 20 vjeç nga Delvina.
Në aksident ka mbetur e plagosur edhe shtetasja Antonela Zhupa, 24 vjeç, e cila është transportuar në spitalin e Sarandës.
Njoftimi i policise:
Specialistët e Seksionit të Trafikut Urban dhe Interurban Sarandë arrestuan në flagrancë shtetasin K. N., 23 vjeç, banues në Fier, për veprat penale “Shkelja e rregullave të qarkullimit rrugor” dhe “Drejtimi i automjeteve në mënyrë të parregullt”.
Ky shtetas, më datë 24.08.2025, rreth orës 20:15, në aksin rrugor Delvinë-Sarandë, duke drejtuar automjetin tip “Audi”, në gjendje të dehur (nga verifikimet e kryera në vendngjarje ka rezultuar:
testi i parë i alkoolit në masën 1.52 mg/l, ndërsa testi i dytë në masën 1.42 mg/l), është përplasur me automjetin tip “Lancia”, me drejtuese shtetasen E. Dh., 22 vjeçe. Si pasojë e aksidentit, humbën jetën shtetaset E. Dh., 22 vjeçe dhe R. Dh., 20 vjeçe, ndërsa shtetasja A. Zh., 24 vjeçe, mbeti e dëmtuar rëndë dhe ndodhet nën kujdesin e mjekëve.