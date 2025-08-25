I dehur dhe me shpejtësi skëterrë, ky është 23-vjeçari që përplasi për vdekje dy motrat në Delvinë
Një aksident tragjik ka ndodhur në aksin nacional Delvinë–Sarandë, ku humbën jetën dy motrat Dhimaku, 23 dhe 25 vjeçe. Autori i ngjarjes është 23-vjeçari Kevu Norri, i cili drejtonte një mjet tip Audi A4 në gjendje të dehur dhe me shpejtësi tej normave të lejuara.
Sipas burimeve zyrtare, testi i alkoolit ka treguar se Norri kishte 1.5 mg/l alkool në gjak, një nivel shumë i lartë, duke e bërë të papërgjegjshëm në timon.
Përplasja me mjetin ku udhëtonin motrat ishte kokë më kokë dhe fatale për të dyja, të cilat ndërruan jetë në vend.
Ngjarja ka tronditur banorët e zonës dhe ka sjellë reagime të forta për mungesën e kontrollit dhe papërgjegjshmërinë në rrugë. Policia ka arrestuar menjëherë autorin e aksidentit dhe ka nisur hetimet për rrethanat e plota të tragjedisë.