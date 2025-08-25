LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

I dehur dhe me shpejtësi skëterrë, ky është 23-vjeçari që përplasi për vdekje dy motrat në Delvinë

Lajmifundit / 25 Gusht 2025, 12:46
Aktualitet

I dehur dhe me shpejtësi skëterrë, ky është

Një aksident tragjik ka ndodhur në aksin nacional Delvinë–Sarandë, ku humbën jetën dy motrat Dhimaku, 23 dhe 25 vjeçe. Autori i ngjarjes është 23-vjeçari Kevu Norri, i cili drejtonte një mjet tip Audi A4 në gjendje të dehur dhe me shpejtësi tej normave të lejuara.

Sipas burimeve zyrtare, testi i alkoolit ka treguar se Norri kishte 1.5 mg/l alkool në gjak, një nivel shumë i lartë, duke e bërë të papërgjegjshëm në timon.

Përplasja me mjetin ku udhëtonin motrat ishte kokë më kokë dhe fatale për të dyja, të cilat ndërruan jetë në vend.

Ngjarja ka tronditur banorët e zonës dhe ka sjellë reagime të forta për mungesën e kontrollit dhe papërgjegjshmërinë në rrugë. Policia ka arrestuar menjëherë autorin e aksidentit dhe ka nisur hetimet për rrethanat e plota të tragjedisë.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion