I burgosuri ironizon kryeministrin Rama: Tani do merrem me incerenatorët

Një i dënuar që ka përfituar ditën e sotme nga Amnistia Penale ka dalë nga burgu duke ironizuar kryeministrin Rama dhe qeverinë e tij. I pyetur nga gazetarët se për çfarë ishte dënuar, ai u shpreh se për kanabis. Ndërkohë që pyetjes së çfarë do të bënte nga sot e më vonë, ai theksoi se do merrej me inceneratorët si kryeministri.

Pyetje: Çfarë do bësh prej sot?

I liruari: Me inceneratorët si kryeministri

I burgosuri

Afera e inceneraotëve është një nga skandalet e qeverisë Rama, pasi janë vjedhur miliona euro për djegien e mbeturinave, ndërkohë që incenerimi nuk egiziston në asnjë prej 3 qyteteve që është vendosur, si Elbasani, Feri ashtu dhe Tirana.