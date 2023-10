I arrestuar për 16 vjedhje në Athinë, kush është 29-vjeçari shqiptar (FOTO-EMRI)

Policia greke ka bërë publik identitetin e një shqiptari të arrestuar në 16 shtator për 16 vjedhje në zona të ndryshme të Athinës, raporton Protothema. Mateo Sinanllari, 29 vjec, aktualisht i burgosur në hynte në biznese me pretekstin e shpërndarjes së broshurave reklamuese apo shitjes së kuponëve të bamirësisë.

Ai vendoste fletëpalosjet, kryesisht duke mbuluar celularët e punonjësve, paratë ose sende të tjera personale. Më pas, pasi viktimat nuk kanë treguar interes për përmbajtjen e fletëpalosjeve, 29-vjeçari pa u vënë re, me mjeshtëri i ka marrë sërish fletëpalosjet, duke hequr njëkohësisht edhe celularët, të cilët kishte arritur t’i mbulonte me to.

Nga hetimi paraprak u zbuluan 16 vjedhje në zonat Pagkrati, Nea Jonia, Kifisia, Agios Dimitrios, Nea Erythraia, Agia Paraskevi, Lykovrysi, Nea Smyrni, Pefki dhe Ilioupoli.