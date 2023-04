Humbin pa gjurmë dy persona me rrezikshmëri të lartë në Sarandë, njëri mori pjesë në masakrën e 97’-ës, tjetri…

Dy persona me precedentë të rëndë penalë kanë humbur kontaktet me familjarët e tyre në Sarandë. Burime bëjnë me dije se të zhdukurit prej ditësh janë Leonard Thodhori, 46 vjeç dhe Fatmir Sulovari alias Fatmir Krasniqi, 46 vjeç. Mësohet se policia ka nisur kërkimet dhe prej orësh po kryen këqyrje kamerash sigurie dhe kontrolle në kërkim për t’u vendosur në gjurmë të dy personave.

Kush janë dy të zhdukurit:

Leonard Thodhori, 46 vjeç i njohur si “Koçole” rezulton i dënuar disa herë dhe ka qenë i dyshuar si pjesmarrës në masakrën e Qafë Gjashtës në vitin 1997, ku mbeti i vrarë oficeri i policisë Gjergj Mehmeti. Në vitin 2003 ka qenë prezent në automjetin që drejtohej nga Andrea Gjini para se ky i fundit të vriste biznesmenin Jaho Bajo. I arrestuar po ate vit per “moskallezim krimi” lidhur me nje ngjarje tjeter te kryer nga Gjini. I arrestuar me pas per “vjedhje” e “mashtrim”. Perdorues i lendeve narkotike dhe i dyshuar si i perfshire ne trafik lendesh narkotike.

Fatmir Sulovari alias Fatmir Krasniqi, 46 vjeç rezulton i dënuar me parë për “armembajtje pa leje” dhe “plagosja e lehte me dashje”. I arrestuar ne prill 2022 ne Lushnje, pasi ne mjetin e tij “BMË” X5 u gjet nje sasi cannabis sativa e ndare ne doza gati per shitje.