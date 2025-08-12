LEXO PA REKLAMA!

Humbi gjurmët teksa notonte me nënën, gjendet pa shenja jete 6-vjeçari në Itali

Lajmifundit / 12 Gusht 2025, 12:36
Humbi gjurmët teksa notonte me nënën, gjendet pa shenja jete

Trupi i një 6-vjeçari u gjet pa shenja jete në plazhin e Ca’ Pasquali, në zonën e Cavallino-Treporti pranë Venecias, pasditen e së hënës. Carlo Panizzo u zhduk papritur ndërsa notonte pranë nënës së tij, duke shkaktuar një mobilizim të madh kërkimi.

Zhytësit dhe forcat e Guardia Costiera gjetën trupin rreth orës 3 të mëngjesit të së martës, në një thellësi prej dy metrash dhe rreth 100 metra larg bregut. Në kërkim morën pjesë gjithashtu zjarrfikësit, helikopterë, rojet e plazhit dhe shumë pushues që ndodheshin në zonë.

Pavarësisht operacionit intensiv dhe angazhimit maksimal për të gjetur djaloshin gjallë, fatkeqësisht shpresat u shuan në orët e para të mëngjesit. Ngjarja ka tronditur komunitetin lokal, ndërsa autoritetet vazhdojnë hetimet për sqarimin e plotë të rrethanave.

