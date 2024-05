Rekordi negativ i trajnerit të Real Madrid, humbi 3 derbi radhazi

Rekord negativ për Carlo Ancelottin në krye të Realit të Madridit. Edhe pse që nga momenti që ka marrë drejtimin e skuadrës ka bërë një punë të shkëlqyer me Los Blancos, tekniku italian me humbjen që pësoi Reali në sfidën e parë të raundit të 1/8-ave të Kupës së Mbretit ka hyrë në historinë e klubit, këtë herë jo për mirë por për keq, pasi disfata në Vicente Calderon ishte e treta radhazi për Los Blancos në një ndeshje derbi gjë që nuk kishte ndodhur kurrë më parë me të njëjtin trajner në krye. Në këtë mënyrë Ancelotti është shndërruar automatikisht në trajnerin e parë të Realit që pëson tre humbje rresht në derbin me Atleticon, duke e vendosur emrin e tij në librat e rekordeve negativë të klubit merengues. Pas fitores në finalen e Championsit, Majin e shkuar, fillimisht Reali dhe Ancelotti u dorëzuan në sfidën e kthmit të Superkupës së Spanjës ku një gol i kroatit Mario Mandzukic i dha fitoren dhe trofeun e parë të sezonit, Atleticos. Suksesin e dytë radhazi ndaj Los Blancos, Simeone dhe armata e tij e arritën në Santiago Bernabeu 13 Shtatorin e kaluar, sfidë e vlefshme për javën e tretë të La Ligas së këtij sezoni, ku goli i Arda Turan në fraksionin e dytë bëri të pavlefshëm finalizimin e Ronaldos nga pika e bardhë e penalltisë, teksa më herët Tiago Mendes kishte kaluar Los Colchoneros në avantazh. Fitorja e tretë rresht për Atleticon erdhi në derbin e kësaj të Mërkure, me Raul Garican e Gimenez që me golat e tyre vendosën fatet e takimit, duke i dhënë një bonus të shkëlqyer kampionëve të Spanjës sa i përket cështjes së kualifikimit në raundin tjetër të Kupës së Mbretit.

Tre fitore radhazi në derbi, Atletico nuk i arrinte që nga viti i largët 1951, me rojiblancos që në atë periudhë drejtoheshin nga i madhi Helenio Herrera. Por edhe pse Los Colchoneros i kanë arritur edhe më herët tre suksese rresht, Ancelotti bëhet trajneri i parë që humbet tre derbi radhazi pasi në atë periudhë Reali nuk u drejtua nga një teknik i vetëm. Gjithsesi një rekord i tillë negativ nuk mund të hedhë poshtë punën fantastike të një trajneri si Ancelotti që në një sezon e gjysëm me Los Blancos arriti të fitojë plot 4 trofe. E vetmja gjë që duhet të bëjë trajneri italian është të rikthejë Realin në rrugën e duhur që në sfidën e ardhshme ndaj Espanyolit ku skuadra merengues do të synojë me cdo kusht të sigurojë fitoren e parë për vitin 2015./ss/