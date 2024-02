"Humba shtëpinë nga tërmeti"/ Shqiptari u kap me plantacion prej 600 mijë euro, por gjykata e fal

Një 48-vjeçar shqiptar u dënua të martën nga gjykata lokale me një dënim me burg me kusht për dy vjet për ndihmën dhe nxitjen e trafikut të paligjshëm të drogës. Nëse burri nuk kryen vepra të tjera penale për pesë vitet e ardhshme, ai nuk do të kryej dënimin.

Vlera e shitjeve në rrugë prej rreth 600,000 euro

Ajo që tingëllon kaq e matur nga pikëpamja juridike, në realitet duket e keqe. “Nëse imagjinoni se si i akuzuari duhej të jetonte në sallë, atëherë kjo korrespondon më shumë me një burg të zgjatur,” tha gjyqtari André Budde.

Magazina në një fermë të mëparshme në Hövelhofer Mergelweg nuk kishte dritë të diellit sepse të vetmet dy dritare ishin të mbuluara, madje edhe më keq: nuk kishte pajisje sanitare.

48-vjeçari jetoi atje nga maji deri në arrestimin e tij në mes të shtatorit 2020 në një zonë të ndarë me një dhomë me një aneks kuzhine, krevat divan dhe TV, por ishte në gjendje të dilte vetëm dy deri në tre herë në javë për të bërë dush. Një kovë shërbeu si tualet. Detyra e 48-vjeçarit ishte përgatitja e mbjelljes dhe ujitjes së bimëve.

Policia siguroi 300 bimë marijuane kur u kapën në shtator, duke asgjësuar plantacionin më të madh në rreth. Në fund të fundit, aq i madh, saqë, sipas kujtimit të një detektivi, ishin të nevojshme një kamion 7.5 ton dhe një rimorkio 750 kg për të hequr impiantet dhe pajisjet profesionale të gjetura atje.

Marrja e mostrave nga bimët në Zyrën e Policisë Kriminale të Shtetit zbuloi 25 kg marihuanë, nga e cila hetuesit llogaritën një rendiment vjetor prej 150 kg për tre vjelje, që korrespondon me një vlerë të shitjeve në rrugë prej rreth 600,000 euro.

48-vjeçari kreu gjashtë muaj paraburgim, i cili u bë më i vështirë nga dy faza të karantinës për shkak të koronës. Burri, që pretendon se ka humbur shtëpinë në Shqipëri për shkak të një tërmeti shkoi në Gjermani në fillim të vitit 2020 për të kërkuar punë.

Ndërmjetësit i kishin premtuar një vizë, por ai ishte joshur me një pagë ditore prej 120 euro për shërbimet ndihmëse në sallë – për një punë për të cilën nuk ia kishte idenë. Kështu që në një rast, ai “rrafshoi” një të tretën e plantacionit përmes trajtimit jo korrekt.

Juria nderoi rrëfimin, paraburgimin e gjatë paraprak dhe kushtet në sallë dhe dha një dënim me kusht.