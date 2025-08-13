LEXO PA REKLAMA!

Humb jetën shqiptari në Greqi, makina mori flakë pas përplasjes!

Lajmifundit / 13 Gusht 2025, 11:06
Aktualitet

Humb jetën shqiptari në Greqi, makina mori flakë pas

Një shtetas shqiptar humbi jetën gjatë një aksidenti tragjik të ndodhur në orët e para të mëngjesit të së mërkurës.

Sipas policisë lokale,automjeti që drejtohej nga Fabjan Koko 34 vjeç po udhëtonte në aksin Varis-Koropiu në zonën e Atikës Lindore kur për shkak të shpejtësisë së lartë doli nga rruga dhe u përplas me forcë në vitrinën e një dyqani dhe në vazhdim automjeti u përfshi nga flakët.

Koko nuk mundi të dalë nga automjeti duke humbur jetën.

Trupi i tij u dërgua në morgun e Athinës ndërsa policia rrugore e Athinës po heton shkaqet e aksidentit.

