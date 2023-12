Horoskopi për muajin dhjetor 2023: Datat më me fat për secilën shenjë

Dashi

Do t'u jepni jetë të re projekteve që më parë i kishit lënë për në fund. Ju mund të ndiheni më të shtyrë dhe spontan gjatë tre javëve të para të dhjetorit, veçanërisht kur hëna e re në Shigjetar bie më 12 dhjetor. Duke filluar nga 13 dhjetori, retrogradi i Mërkurit përmes Bricjapit mund t'ju bëjë të hamendësoni vendimet që keni marrë së fundmi në karrierën tuaj. Merrni kohën tuaj për të vlerësuar opsionet dhe shmangni ndryshimet impulsive gjatë retrogradit, pasi më vonë mund të pendoheni për to. Sapo të vijë solstici në datën 21 dhe të fillojë sezoni i Bricjapit, do të filloni ta merrni më seriozisht veten dhe rrugën tuaj të jetës, gjë që mund të çojë në largimin e njerëzve që ndiheshin të shpërqendruar nga qëllimi juaj më i madh. Përdorni hënën e plotë në Gaforre më 26 dhjetor për të sqaruar se cilat janë prioritetet tuaja për veten, veçanërisht kur ka të bëjë me përgjegjësitë familjare dhe vetë-zhvillimin. Do ta përfundoni vitin duke u ndjerë të bekuar financiarisht pasi Jupiteri, Planeti i Fatit, të zhvendoset drejtpërdrejt te Demi, duke stimuluar sektorin tuaj të parave për pesë muajt e ardhshëm.

Demi

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Jupiteri ka qenë në retrogradë në shenjën tuaj për katër muaj e gjysmë dhe në fund të këtij muaji më në fund do të zhvendoset. Kjo do t'ju ndihmojë të largoni shpërqendrimet dhe të krijoni një plan për atë që dëshironi të arrini. Keni një muaj për t'u siguruar që po jetoni në përputhje me vlerat tuaja, dhe hëna e re në Shigjetar më 12 dhjetor shërben si një pikënisje ideale për të çliruar besimet kufizuese dhe për t'u fokusuar në skenarin më të mirë. Një paralajmërim është se Mërkuri fillon retrogradën e tij përmes Bricjapit vetëm një ditë pas hënës së re, kështu që një pjesë e juaja mund të ndihet e pavendosur kur vendosni synimet tuaja. Të rrethosh veten me njerëz që ju frymëzojnë dhe që duan të bashkëpunojnë me ju në përpjekjet tuaja është çelësi juaj i suksesit. Sezoni i Bricjapit fillon në datën 21 dhe pesë ditë më vonë hëna e plotë në Gaforre ndriçon sektorin tuaj të komunikimit dhe krijimtarisë. Java e fundit e dhjetorit mund të jetë mjaft shpërblyese, por për të korrur shpërblimet duhet të jeni të gatshëm të vendosni artin dhe talentin tuaj në vend që të qëndroni në zonën tuaj të rehatisë. Zhvendosja e drejtpërdrejtë e Jupiterit në shenjën tuaj më 30 dhjetor do të duket si festa përfundimtare e fundvitit dhe do të keni përshtypjen se universi dëshiron vërtet që ju të fitoni. Festoni evolucionin tuaj!

Binjakët

Bëni çmos për të ulur sasinë e punës që bëni ose detyrat që jeni përgjegjës për këtë muaj. Në vend të kësaj, përqendrohuni në përfundimin e misioneve që i kishit zvarritur më parë - prania e Mërkurit në Bricjap do t'ju lejojë të lidheni me bashkëpunëtorët që e marrin seriozisht punën. Thjesht duhet të jeni të gatshëm ta merrni punën aq seriozisht sa ata. Sapo Mërkuri të fillojë retrogradën në datën 13, është më mirë të qëndroni jashtë dramës. Urrejtësit ose armiqtë tuaj të fshehtë mund të dalin në pah dhe t'jua bëjnë jetën të mjerë. Sa më shumë të përqendroheni në udhëtimin tuaj dhe të qëndroni në korsinë tuaj, aq më shumë do të jeni në gjendje të pengoni këta njerëz që të ndikojnë në lumturinë tuaj. Sapo Mërkuri të kthehet përsëri në Shigjetar në datën 23, mos u habitni nëse ju shfaqen ish-miq, ose ish-të dashur. Do t'i kushtoni më shumë vëmendje mënyrës se si veprimet dhe synimet tuaja të përditshme ju bëjnë të ndiheni dhe të ndikoni tek ata përreth jush.

Gaforrja

Me fillimin e muajit, fokusi juaj është te marrëdhëniet. Hyrja e Mërkurit në Bricjap më 1 dhjetor po ju bën më të vetëdijshëm për atë që funksionoi dhe çfarë jo në partneritetet tuaja më të rëndësishme. Në vend që të drejtoni gishtin ose t'ua hidhni fajin të tjerëve, përdorni gjysmën e parë të muajit për të pasur biseda sqaruese dhe konstruktive me të dashurit, miqtë, anëtarët e familjes ose kolegët — këdo që mund të mos i kuptojë nevojat dhe pritshmëritë tuaja. Shmangni dorëzimin ndaj sjelljes pasive-agresive ose të prisni që njerëzit të lexojnë mendjen tuaj. Sapo Mërkuri të fillojë retrogradën e tij në Bricjap, mund të shfaqen keqkomunikime ose drama. Shmangni konfuzionin tuaj te të tjerët ose mos lejoni që ata të bëjnë të njëjtën gjë me ju. Pas 26 dhjetorit do duhet të vendosni se kujt mund t'i besoni dhe pse. Nëse keni qenë në modalitetin e letargjisë kur bëhet fjalë për mediat sociale ose grupin tuaj social, do ta mbyllni vitin me një humor më social dhe pasionant nga sa keni ndjerë për një kohë të gjatë, gjë që mund të çojë në një rilindje personale.

Luani

Nga 12 dhjetori do të nisë një periudhë gjashtëmujore me eksperienca të veçanta në jetën tuaj të dashurisë, qofshin beqarë apo çift. Çelësi është të jeni të pranishëm me magjinë e asaj që po tërhiqni në mënyrë romantike tani dhe të mos e teproni me të. Mërkuri në retrogradë mund të nxjerrë në pah problemet fizike me të cilat jeni përballur muajt e fundit – kjo do të ishte një kohë e mirë për të bërë kontrollet tuaja vjetore nëse nuk i keni bërë ende. Hëna e plotë në Gaforre më 26 dhjetor thekson më tej nevojën tuaj për të kontrolluar jo vetëm shëndetin tuaj fizik, por edhe mirëqenien tuaj shpirtërore. Viti përfundon me Venusin, Planetin e Dashurisë, që hyn në Shigjetar më 29 dhjetor dhe Jupiterin, Planetin e Fatit, duke u zhvendosur drejtpërdrejt në Dem më 30 dhjetor. Këto dy energji të kundërta do t'ju bëjnë të reflektoni mbi ndryshimet që mund të bëni në karrierën tuaj si dhe ndryshimet që jeni gati të bëni në jetën tuaj të dashurisë. Do të gjeni një ekuilibër midis punës së palodhur dhe dashurisë.

Virgjëresha

Do të dalë në pah një ndjenjë e re ndërgjegjësimi në marrëdhëniet tuaja. Kur kombinohet me hyrjen e Mërkurit në Bricjap në fillim të muajit, ka të ngjarë të ndiheni më në harmoni emocionalisht me njerëzit afër jush, duke e bërë gjysmën e parë të muajit një kohë ideale për të korrigjuar gabimet dhe për të lënë njerëzit të kuptojnë se si ndihesh vërtet. Afërdita, Planeti i Dashurisë, do të jetë në Akrep duke filluar nga 4 dhjetori, duke ju inkurajuar më tej të praktikoni transparencën në marrëdhëniet tuaja, si dhe në mënyrën se si komunikoni. Por kini kujdes - kokëfortësia juaj do të rritet si rezultat i këtij tranziti. Më 12 dhjetor ka të ngjarë të ndjeni tension kur bëhet fjalë për një vendim të rëndësishëm në lidhje me shtëpinë. Mund t'ju duhet të përballeni me mashtrimet e një anëtari të familjes. Të bëni një hap prapa nga çështjet jashtë kontrollit tuaj është mësimi kryesor. Ju do ta përfundoni muajin duke u ndjerë i frymëzuar dhe disi i rraskapitur për shkak se hëna e plotë në Gaforre zbulon të vërteta rreth armiqve. Për fat të mirë, zhvendosja e drejtpërdrejtë e Jupiterit në Dem më 30 dhjetor ju jep një nxitje të energjisë së qëndrueshme.

Peshorja

Kjo periudhë do t’ju lejojë të mendoni në mënyrë më strategjike dhe të tërhiqni para duke bërë më shumë nga ato që stimulojnë emocionalisht shpirtin tuaj. Nëse keni dashur të ndani artin tuaj me botën, bëjeni këtë në gjysmën e parë të muajit, përpara se Mërkuri të fillojë retrogradën e tij. Neptuni, Planeti i Fantazisë, do t'i japë fund retrogradit të tij te Peshqit më 6 dhjetor, dhe kjo ju frymëzon më tej që ta lini artistin tuaj të brendshëm të fluturojë lart – ka të ngjarë që edhe të shpërbleheni për të. Hëna e re në Shigjetar më 12 dhjetor intensifikon nevojën tuaj për vetë-shprehje, pasi sektori juaj i komunikimit ndriçohet nga kjo hënë e re. Do të ndiheni më të sigurt për veten dhe atë që do të ndani me botën në gjashtë muajt e ardhshëm. Por meqenëse Mërkuri fillon retrogradën e tij një ditë pas hënës së re, është më mirë të punoni prapa skenave dhe të shmangni shpërqendrimet, veçanërisht pasi Mërkuri të rihyjë në Shigjetar më 23 dhjetor. Sezoni i Bricjapit fillon në datën 21, duke e zhvendosur fokusin tuaj në jetën brenda shtëpisë. Një sekret familjar mund të zbulohet rreth datës 26 dhjetor. Lëreni maskën të bjerë - mbylleni vitin me frymën e zbulimit autentik të së vërtetës suaj.

Akrepi

Afërdita, Planeti i Dashurisë, hyn në shenjën tuaj më 4 dhjetor. Nëse jeni ndjerë sikur jeta juaj e dashurisë ka qenë e trazuar këtë vit, kalimi i Venusit përmes shenjës suaj mund të kompensojë kaosin duke ju ndihmuar të kuptoni se çfarë duhet për t'ju bërë të ndiheni të përmbushur si një partner romantik. Gjëja kryesore është që tani t'ia pranoni këtë partnerit tuaj të tanishëm, të kaluar ose të mundshëm dhe të shmangni përfshirjen në lojëra mendore - në vend që të përpiqeni të kuptoni se cilin prej jush e do më shumë tjetrin, duhet të përqendroheni në dashurinë për njëri-tjetrin (dhe veten tuaj). Zhvendosja e drejtpërdrejtë e Neptunit më 6 dhjetor e sjell vëmendjen në sektorin tuaj të fatit, dashurisë së vërtetë dhe krijimtarisë. Në datën 12, hëna e re në Shigjetar ju ofron mundësinë të mendoni për mënyra inovative për të rritur të ardhurat tuaja në gjashtë muajt e ardhshëm - thjesht sigurohuni që keni krijuar një plan kursimi së bashku, ose përndryshe paratë do të shpenzohen aq shpejt sa fitohen. Sezoni i Bricjapit është një nga periudhat tuaja më serioze të vitit, kështu që sapo të vijë solstici në datën 21, e ndjekur nga hëna e plotë në Gaforre më 26, ju do të gjeni mënyra për të vazhduar zgjerimin e perandorisë suaj, në mënyrë të qëndrueshme. Nëse jeni një sipërmarrës, në fund të vitit mund të mos jeni në frymën tipike të festave - do të jeni të fokusuar tek puna.

Shigjetari

Shijojeni dhjetorin i dashur Shigjetar. Me Marsin që qëndron në shenjën tuaj gjatë gjithë muajit, ka të ngjarë të ndiheni të fuqizuar intelektualisht dhe fizikisht nga energjia kozmike. Bëhuni të qartë për atë që keni qenë gati të hiqni dorë dhe jini specifik për atë që jeni gati të sillni në jetën tuaj. Mërkuri fillon retrogradën e tij në Bricjap më 12, dhe më pas kthehet në shenjën tuaj më 23 dhjetor. Ky retrograd do t'ju ndihmojë të vlerësoni veten dhe do t'ju kujtojë se ajo që ka më shumë rëndësi është se si e shihni veten dhe si e përcaktoni veten. Përdoreni sezonin e Bricjapit për të pasur një bisedë të sinqertë me veten për atë që shkoi mirë këtë vit dhe çfarë dëshironi të përmirësoni në vitin e ardhshëm. Sapo sundimtari juaj planetar Jupiteri të përfundojë retrogradën e tij në datën 30, ju do të ndiheni të përgatitur mendërisht, shpirtërisht dhe fizikisht për të hyrë në vitin 2024, me kokën lart.

Bricjapi

Sezoni juaj i ditëlindjes fillon këtë muaj, Bricjap. Por para se të arrijmë atje, do kërkoni disa përgjigje brenda vetes. Është e rëndësishme që të përqendroheni në punën që ju duket përmbushëse dhe jo thjesht të bëni punë që do t'ju përmirësojë reputacionin tuaj profesional. Përdorni hënën e re në Shigjetar më 12 dhjetor për t'u sqaruar për momentet kur e keni lodhur veten këtë vit dhe zotohuni të krijoni një realitet të ri, më të shëndetshëm për veten tuaj në vitin e ardhshëm. Plutoni, Planeti i Transformimit, po përfundon shtrirjen e tij përfundimtare në shenjën tuaj përpara se të rihyjë në Ujor më 20 janar. Ka shumë mundësi që të keni shumë momente midis 12 dhjetorit dhe 22 dhjetorit (kulmi i periudhës së manifestimit të hënës së re). Kushtojini vëmendje shkarkimeve shpirtërore që merrni në këtë kohë, pasi ato do t'ju shërbejnë për vitet në vijim.

Ujori

Tre javët e para të dhjetorit rindezin sektorin tuaj të miqësisë dhe rrjeteve sociale. Kjo është koha për t'u çliruar, për të harruar orarin tuaj të rregullt dhe për të lejuar veten të jeni të lirë. Plutoni është gati të rihyjë në shenjën tuaj më 20 janar, kështu që kalojeni dhjetorin duke prekur natyrën tuaj më ëndërrimtare dhe duke bërë gjithçka që dëshiron zemra juaj pa ndjerë nevojën për të shpjeguar veten. Prania e Venusit në Akrep duke filluar nga 4 dhjetori mund të çojë në mundësi emocionuese profesionale që shfaqen këtë muaj. Nëse keni mundësi të filloni një punë të re, përpiquni ta pranoni atë përpara se Mërkuri të fillojë retrogradën e tij në Bricjap më 13 dhjetor. Nëse duhet të nënshkruani një kontratë gjatë retrogradit të Mërkurit, sigurohuni që të ketë të bëjë me një mundësi që keni qenë tashmë në diskutime rreth javëve ose muajve përpara retrogradit dhe merrni kohën tuaj duke lexuar nëpër rreshta. Nëse kjo është një mundësi krejt e re, është më mirë të prisni deri në mes të janarit përpara se të zyrtarizoni ndonjë partneritet. Neptuni kthehet direkt te Peshqit më 6 dhjetor, duke lehtësuar presionin që keni ndjerë në sektorin tuaj financiar dhe hëna e re në Shigjetar në datën 13 ju ndihmon të ndiheni më ekstrovertë ndërsa hyjmë në gjysmën e dytë të muajit. Megjithatë, sapo sezoni i Bricjapit të fillojë në datën 21, një pjesë e juaja do të dëshirojë të jetë shpirti i festës dhe një pjesë tjetër mund të ndihet i vetmuar. Varet nga ju që të gjeni një ekuilibër midis festës dhe reflektimit.

Peshqit

Neptuni, Planeti i Iluzionit, përfundon retrogradën e tij pesë mujore përmes shenjës suaj. Ju do të përjetoni ende një periudhë pas hijes për më shumë se një muaj, por nëse keni ndier sikur keni ngecur në një mjegull mendore këto pesë muajt e fundit dhe se keni qenë më të ndjeshëm se zakonisht, do të filloni të vini re se po vini në vete. Përdoreni këtë periudhë të qartësisë për të ëndërruar realitetin tuaj ideal për vitin 2024 - hëna e re në Shigjetar godet më 12 dhjetor dhe ju frymëzon të mendoni jashtë kutisë kur bëhet fjalë për atë që mund të bëni me kohën, paratë dhe burimet tuaja në vitin e ardhshëm. Afërdita, Planeti i Dashurisë, do të jetë në shenjën tuaj duke filluar nga 4 dhjetori dhe kjo ju jep vullnetin për të bërë më shumë sesa thjesht të ëndërrosh - do të dëshironi të krijoni një plan real, që mund të nënkuptojë lënien pas të punëve ose marrëdhënieve që ke tejkaluar. Bëni ndonjë ndryshim të madh në jetën tuaj në gjysmën e parë të muajit, sepse duke filluar nga 13 dhjetori, retrogradi i Mërkurit mund të ngadalësojë momentin tuaj dhe t'ju bëjë të hamendësoni disa nga zgjedhjet që mendonit se ishin të përshtatshme për ju. Për fat të mirë, më 30 dhjetor, do kujtoheni se jeni duke lulëzuar.