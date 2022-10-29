Horoskopi i datës 29 tetor 2022, ja çfarë kanë parashikuar yjet për ju
DASHI 21/3 – 20/4 Mos qëndroni vetëm sot. Kjo nuk është një ditë e mirë për të menduar situata serioze. Dilni dhe argëtohuni me miqtë. Buzëqeshni sa më shumë.
DEMI 21/4 – 21/5 Sot do t’ju duhet të merrni me të gjitha punët që keni lënë pas dore. Ambientit juaj profesional duket se i mungoni pa masë.
BINJAKET 22/5 – 21/6 Binjakët, sot do të jenë më shumë se kuriozë. Kujdes se mos bezdisni njerëzit që keni pranë me pyetjet e shumta që do të bëni gjatë gjithë ditës.
GAFORRJA 22/6 – 22/7 Sot do të përfshiheni në një histori romantike. Do të dëshironi që të tërhiqni vëmendjen e partnerit gjatë gjithë ditës. Dhe do t’ia arrini qëllimit.
LUANI 23/7 – 21/8 Të gjitha projektet që keni marrë përsipër të realizoni do të kenë nevojë për përqendrim maksimal. Ju do të ndiheni disi fajtorë nëse nuk i realizoni.
VIRGJERESHA 22/8 – 23/9 Sot do t’ju shqetësojnë disa probleme financiare. Shpenzimet e shumta që keni bërë gjatë këtij muaji do t’ju bëjnë të thelloheni në analiza.
PESHORJA 24/9 – 23/10 Nuk është një ditë e mirë për imagjinatën tuaj sepse në mendje mund t’ju shkojnë vetëm situata të pakëndshme. Mos mendoni gjatë, por argëtohuni.
AKREPI 24/10 – 22/11 Sot do të ndiheni të rrethuar nga një shoqëri e heshtur. Askush nuk ndihet mirë për të folur për gjërat që ju shqetësojnë në ambientin e punës. Edhe ju do të heshtni.
SHIGJETARI 23/11 – 22/12 Do të ishte mirë të qëndronit në shtëpi sot. Duhet të relaksoheni sepse nesër ju pret një ditë plot detyra dhe realizime që kërkojnë energji të madhe.
BRICJAPI 23/12 – 20/1 Sot do të përpiqeni të gjeni disa motive të forta për të punuar. Kjo sepse do të keni një dëshirë të jashtëzakonshme për t’u argëtuar.
UJORI 21/1 – 19/2 Mos investoni në asnjë vend sot. Kjo nuk është një ditë e mirë për të marrë vendime dhe për të shpenzuar pa u menduar mirë.
PESHQIT 20/2 – 20/3 Sot është një nga ato ditët kur juve ju duket sikur do të bllokoheni. Në të vërtetë do të keni pak ide në numër, por ato do të jenë të qarta dhe efikase.