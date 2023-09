Horoskopi, e shtunë, 9 shtator 2023/ Çfarë parashikojnë yjet për ju sot?

DASHI

Projektet e reja të punës ju interesojnë shumë. Çdo gjë që ka lindur tani, ose ka lindur në fillim të vitit, në fakt nuk do t’ju sjellë stabilitetin dhe konfirmimin që ju nevojitet vërtet. Por më mirë kështu se asgjë.

DEMI

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Normalisht keni një racionalitet të caktuar që ju shtyn të merrni vendime të sakta. Zakonisht nuk hidhesh në gjëra pa u menduar. Nëse ju duhet të angazhoheni për diçka, mendoni për të dhe mendoni sërish. Për disa prej jush po vijnë ndryshime të rëndësishme si nga pikëpamja sentimentale ashtu edhe nga ana e punës.

BINJAKËT

Në këto orë jeni në humor të keq, fundjava që po nis do ju shohë në rënie. Pavarësisht kësaj, është e vështirë për ju të ndiheni plotësisht joaktiv. Mund të filloni sërish nëse keni vuajtur nga probleme fizike pranverën e kaluar.

GAFORRJA

Në këtë periudhë të vitit do të keni përballë Saturnin, i cili do të tentojë t’ju vërë në vështirësi. Por mos u shqetësoni: do t’ia dilni. Ju nuk jeni 100 për qind të kënaqur me punën tuaj, por pavarësisht gjithçkaje do të arrini të arrini rezultate të mira.

LUANI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e shtunë 9 shtator 2023), ju po shikoni përreth dhe po vlerësoni gjithçka që ju rrethon në një mënyrë më objektive dhe më të kujdesshme. E keni kuptuar që diçka po ndryshon rreth jush. Përfitoni nga këto ndryshime!

VIRGJËRESHA

Këtë fundjavë do t’ju duhet t’i organizoni mirë angazhimet tuaja. Angazhimet e shumta… Nëse dikush ju ka mashtruar ose ka përfituar nga ju, së shpejti do t’ju duhet të përballeni dhe ta zgjidhni problemin. Mundohuni të qëndroni të qetë dhe të shikoni të ardhmen me entuziazëm.

PESHORJA

Në këtë periudhë jeni paksa shumë nervoze. Xhironi pa asgjë… Me siguri jeni duke pritur për të bërë gjëra të mëdha, ose keni marrë përsipër eksperienca të reja pune që ju kanë nervozuar mjaft. Mundohuni të qëndroni të qetë sa më shumë që të jetë e mundur.

AKREPI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e shtunë 9 shtator 2023), kjo është një periudhë shumë krijuese për ju gjatë së cilës mund të arrini suksese të vogla apo të mëdha. Edhe nga pikëpamja ekonomike, nëse po trajtoni disa negociata në lidhje me një biznes, mund të vijnë lajme të mira.

SHIGJETARI

Keni forcë dhe vendosmëri të madhe. Jeni më të mbrojtur, megjithëse është më mirë të mos jeni kurrë shumë të çmendur dhe të shqetësuar. Nëse ka një rrugë të mesme, mos prisni që të tjerët të propozojnë, por lëvizni veten.

BRICJAPI

Herë pas here duhet t’i jepni vetes një pushim dhe të gjeni pak më shumë qetësi. Përdoreni këtë fundjavë për të pushuar dhe rikuperuar energjinë e humbur.

UJORI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e shtunë 9 shtator 2023), disa prej jush e kanë kokën në re. Javët e fundit nuk i keni arritur objektivat, kjo ju bën të ndiheni nervozë. Në dashuri mund të ketë tensione, qëndroni të qetë dhe mos nxitoni në përgjigjen e pyetjeve të rëndësishme.

PESHQIT

Shmangni ndryshimet drastike dhe pranoni gjithashtu këshillat e një personi të besuar dhe ekspert. Përkushtimi juaj po ju çon në arritjen e objektivave të dëshiruara.