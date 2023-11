Horoskopi, e shtunë, 18 nëntor 2023/ Çfarë kanë parashikuar yjet për shenjat e zodiakut

Dashi

Në orët e ardhshme mos kini frikë të ëndërroni. Beqarët mund të takojnë një person të ri dhe të rëndësishëm. Ka një atmosferë ndryshimi, përqafojeni atë. Nuk ka kuptim të qëndroni të ankoruar pas së shkuarës, prandaj shikoni të ardhmen me optimizëm.

Demi

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e shtunë 18 nëntor 2023), pritet një ditë klasike e cila imponon një ritëm shumë të shpejtë. Ka shumë shpërqendrime. Nëse jeni duke pritur për përmirësime, do t’ju duhet të prisni edhe pak. Të paktën deri nesër pasdite.

Binjakët

Do të keni pak energji gjatë fundjavës dhe gjithashtu do t’ju duhet të përballeni me një Hënë që bie në kundërshtim me ju. Mos u zhytni në kujtime dhe përpiquni të shihni njerëz që mund t’ju shpërqendrojnë. Duhet të vazhdoni përpara dhe të filloni aventura të reja. Sidomos për ata që janë vetëm për një kohë të gjatë.



Gaforrja

Jeni njerëz pasionantë dhe xhelozë. Para se të thoni diçka mendojeni me kujdes, nuk keni pse të nxitoheni shumë në dashuri. Jeni gjithashtu njerëz paqësorë, por duhwt ndonjëherë edhe të ndryshoni. Të paktën bëjeni këtë herë. Në fund të fundit për këtë është fundjava.

Luani

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e shtunë 18 nëntor 2023), ju pret një ditë e karakterizuar nga një Hënë në aspekt të favorshëm. Mund të keni edhe ide të shkëlqyer. Ndjenjat janë gjithashtu më të lehta për t’u menaxhuar. Organizoni një mbrëmje të këndshme me partnerin tuaj.

Virgjëresha

Do të jetë një ditë në të cilën do të keni mundësi të rregulloni punët e papërfunduara. Largoni melankolinë. Me pak fjalë, nuk ka kuptim të qash për qumështin e derdhur. Mendoni për të ardhmen me optimizëm. Me pak fjalë, gjithçka po shkon mirë, por mos kini frikë nga disa ndryshime.

Peshorja

Gjatë fundjavës do të arrini të zgjidhni një problem që ka të bëjë me shtëpinë. Diçka që ju shqetëson prej disa kohësh. Në dashuri keni nevojë të dëshpëruar për qetësi. Jeni të shqetësuar dhe kjo duket. Mundohuni të ecni përpara.

Akrepi

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e shtunë 18 nëntor 2023), jeni melankolik, ndoshta po ju mungon një person që nuk është në krahun tuaj. Ka diçka për të vënë në dukje, për të sqaruar përfundimisht. Sa i përket punës, ndryshimet janë afër.

Shigjetari

Fundjava do të nisë në mënyrë të shkëlqyer, Hëna në shenjën tuaj do të japë emocione të ndryshme. Kreativiteti është në kulmin e tij gjatë kësaj periudhe. E shtuna do të jetë e tensionuar, por do të sjellë disa avantazhe të papritura. Mbajeni edhe pak.

Bricjapi

Diçka nuk ju bind në marrëdhënien tuaj të dashurisë, por kjo periudhë ju lejon të bëni zgjedhje të rëndësishme në karrierë. Ju gjithashtu duhet të relaksoheni dhe të rimbushni energjitë tuaja. Kujdes në dashuri, në orët e ardhshme. Rrezikoni të debatoni pa nevojë me partnerin tuaj.

Ujori

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e shtunë 18 nëntor 2023), në orët në vijim do të shfaqen mundësitë në sektorin praktik. Jeni të shqetësuar për një konkurs. Mundohuni të mbani gjithmonë nën kontroll dëshirën tuaj për të fituar dhe/ose kontrolluar të tjerët.

Peshqit

Hëna disonante ju fton të jeni shumë të kujdesshëm sidomos në orët e mbrëmjes. E diela është një ditë pa impulse të veçanta. Më mirë të presësh deri të hënën. Zgjidhje dhe situata më të mira do të vijnë.