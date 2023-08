Horoskopi, 9 Gusht 2023/ Surprizat e yjeve për secilën shenjë të zodiakut

Dashi

Ju ia dilni dhe gjeni zgjidhje për çështjet që ju shqetësojnë dhe duke qenë se kemi edhe kulmin e sheshit Diell-Jupiter, mund të them që sot po argëtoheni, po e teproni dhe po veproni spontanisht si një fëmijë i vogël. Por mos harroni se disa situata dhe ngjarje kërkojnë njëfarë serioziteti nga ju. Nëse jeni beqar, turpi zhduket dhe ju bini me kokë në një romancë të re. Zgjidhjet dhe idetë e reja sjellin sukses profesional, por edhe zgjidhje financiare.

Demi

Bëni kujdes sepse mund të ekzagjeroni situatat, apo edhe të veproni sot me mjaft arrogancë, gjë që do t'ju bëjë të humbisni mundësitë. Nëse jeni beqar, pretendoni personin që ju intereson dhe patjetër do ia dilni ta pushtoni. Ti di të luash lojën e dashurisë dhe sigurisht që je fituesi. Thuaj jo tensioneve në mjedisin tuaj profesional, si dhe vendimeve apo lëvizjeve të nxituara financiare.

Binjakët

Jeni me nxitim për të bërë gjithçka prej kohësh dhe ndoshta nuk mendoni për pasojat e zgjedhjeve tuaja, të cilat do t'ju kthejnë prapa. Dita nuk është e përshtatshme për vendime të rëndësishme biznesi dhe nëse më duhet t'ju jap një këshillë, ajo është se guximi nuk fiton gjithmonë, ndaj mos nxitoni të ndërmerrni rreziqe dhe bëni kujdes sot nëse humbisni një bisedë për të cilën do të pendoheni më vonë.

Jeni mjaft të prirur për lëshime apo gabime në karrierë dhe duhet të jeni të kujdesshëm. Jini korrekt edhe në detyrimet tuaja financiare.

Gaforrja

Është mirë të zbusni dëshirën tuaj të parezistueshme për të blerë dhe shpërdoruar dhe të jeni më proaktivë që ditë të vështira po vijnë. Shoqëria miqësore do të jetë sot mënyra për të kaluar sa më mire. Nëse jeni beqarë, flirtimi ndoshta do të shfaqet përmes një humori miqësor.

Luani

Sigurisht që ekziston kjo tendencë e fortë për të dëshiruar të dominoni. Një lëvizje joserioze sot mund të sjellë gabime që do t'i kthejnë qëllimet tuaja, ndaj bëni kujdes. Sot ju arrini qëllime dhe ambicie që mund të sigurojnë të ardhmen tuaj profesionale, por edhe sigurinë tuaj financiare.

Virgjëresha

Jeni në humor për të shpëtuar nga rutina dhe në këtë ju ndihmon katrori Diell-Jupiter, i cili ju motivon të veproni në mënyrë spontane, duke filozofuar se në jetë duhet të mbetemi fëmijë. Hëna ju motivon për udhëtime, kontakte, komunikime, ndaj askush dhe asgjë nuk mund të frenojë spontanitetin tuaj. Por kini kujdes, sepse mund të thoni pa dashje gjëra që do të mërzitin dike. Nëse jeni beqarë, shmangni emocionet e tepërta dhe pritshmëritë e mëdha.

Peshorja

Sot ka shumë mundësi që të tërhiqeni nga shumë shpenzime, ose të tërhiqeni nga blerjet joserioze, prandaj mblidhuni bashkë. Nëse ka diçka që do t'ju këshilloja, është që të mos lejoni që disponimi juaj të ndikohet nga sjellja e njerëzve që ju rrethojnë. Në planin financiar keni sukses dhe gjeni zgjidhje edhe për problemet e së shkuarës.

Akrepi

Mos harroni se vetëm me hapa të vegjël dhe të qëndrueshëm do të mund të arrini atë që dëshironi aq shumë. Nuk është dita e përshtatshme për të marrë ndonjë lloj rreziku, sepse ekziston rreziku i “lëvozhgës së bananes” që do t’ju ??zbarkojë befas në realitet. Mos i nënvlerësoni marrëdhëniet dhe partneritetet, e di që nuk është qëllimi juaj, por pa dashje mund të ulni dikë kur nuk duhet. Në planin financiar, ju bëni shumë gabime në menaxhimin e parave tuaja.

Shigjetari

Demi, duke formuar katrorin e tij me Jupiterin, sjell humorin dhe lojën në jetën tuaj të përditshme. Nëse jeni beqar, një person nga ambienti profesional ju tregon fort interesin e tij romantic. Në karrierën tuaj, performanca juaj përmirësohet dhe kjo njihet, me shpërblime dhe lëvdata. Në planin financiar jeni shumë të stresuar për arsye të pakuptimta.

Bricjapi

Perspektivat që keni për përmbushjen e dëshirave tuaja janë të shumta, por pasiguritë dhe frika juaj ju bëjnë të veproni në mënyrë impulsive sot. Nëse jeni beqarë, ju shijojnë pushtimet, flirtet, fansat. Veprimet dhe planet profesionale dhe financiare do të jenë të suksesshme sot, për sa kohë që të mos rrëmbeheni nga rreziqet.

Ujori

Nuk do të jeni në gjendje t'i merrni shumë seriozisht qëllimet dhe gjendjen shpirtërore të njerëzve të tjerë dhe mund të gjykoni se disa njerëz veprojnë lehtë, kështu që as ju nuk mund të mbështeteni tek ata. Nëse jeni beqarë, për ndonjë arsye sot do të kthehen disa kujtime, nostalgji dhe një lidhje e çuditshme, në lidhje me një person nga e kaluara juaj romantike.

Peshqit

Nxitoni të vendosni, të përgjigjeni apo edhe të zbatoni plane, por nuk jeni përgatitur mirë dhe as i keni marrë parasysh të gjitha parametrat, për këtë arsye është mirë të moderoni mundësinë për rrezik. Nëse jeni beqarë, kënaqeni me njohjet, kontaktet dhe flirtin. Sot duhet të jeni më komunikues me partnerët dhe kolegët, në mënyrë që marrëdhëniet ndërpersonale të jenë të qeta.