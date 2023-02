HOROSKOPI/ 7 shkurt 2023, çfarë kanë parashikuar yjet për secilën shenjë

Dashi

Ju jeni shumë i ndjeshëm ndaj emocioneve të njerëzve të tjerë. Mund t`i lini planet personale në pritje për hir të një miku të pikëlluar. Në vend që të përpiqeni të rregulloni problemin e tyre, thjesht ofrojini një shpatull për të qarë. Gjesti do të vlerësohet shumë. Një çështje ligjore do të vendoset kundër jush. Mos u fiksoni pas saj. Një mundësi e fshehur do t`ju bjerë në sy, duke ju mbushur me eksitim. Kur mbyllet një derë, një dritare hapet në mënyrë të pashmangshme.

Demi

Ju nuk shqetësoheni kur i mbani ndjenjat të fshehura. Mund të përmbysni një rregull të padrejtë. Së shpejti, do të kryesoni një grup veprimi në komunitet. Paratë nga një kredi, bursë apo trashëgimi do të vijnë. Ju do të duhet të gjeni një burim tjetër të ardhurash për të mbuluar shpenzimet tuaja. Jini sa më të shkathët të jetë e mundur. Ju nuk doni të jeni në borxhe kur të përballeni me situata të papritura.

Binjakët

Ju jeni besnik dhe i besueshëm në punë. Shefi juaj ju beson detyra të rëndësishme. Ai e di që ju do të siguroheni që çdo hollësi të jetë e përsosur para se të përfundoni këto detyra. Si rezultat, do zini një pozicion më të mirë në kompani. Rezistojini tundimit për të bërë sakrifica personale për mikun tuaj më të mirë ose partnerin romantik. Prioriteti juaj duhet të jetë vetja. Bëni të lumtur veten. Pas kësaj të gjitha marrëdhëniet tuaja do të përfitojnë.

Gaforrja

Koha e shpenzuar me miqtë aventurierë ju bën më të guximshëm. Nëse jeni tunduar të rezervoni një udhëtim në distancë të largët, bëjeni atë. Gjithmonë mund të gjeni njerëz që të kujdesen për kafshët shtëpiake, lulet dhe fëmijët. Gjëja më e rëndësishme është t’i bindeni një teke të fuqishme. Kujdes nga mbingarkesa me ushqimin dhe pijet. Sistemi juaj tani është shumë delikat. Stërvitja dhe gjumi do të forcojnë trupin tuaj. Regjimet ekstreme të fitnesit do të shkarkojnë energjinë tuaj.

Luani

Personaliteti juaj i fuqishëm kërkon vëmendjen kudo që të shkoni. Kjo është një kohë ideale për të aplikuar për një kredi, hua ose bursë. Burimet që ju nevojiten do të vijnë, duke ju lejuar të ecni përpara me një plan që e keni për zemër. Gjërat do të lëvizin shumë shpejt. Nëse keni të bëni me një partner romantik që nuk e vlerësoni, shikoni për mundësi më të mira. Ju meritoni një marrëdhënie që bazohet në dashuri të ndërsjellë. Shmangni ato egoiste që ju bëjnë të ndiheni të mjerë.

Virgjëresha

Nuk jeni të interesuar për atë që njerëzit mendojnë për ju. Ju jeni tërësisht të fokusuar në punë. Jo të gjithë do ta kuptojnë vizionin tuaj, por kjo nuk është e rëndësishme. Arritja e përsosmërisë do të bëjë që zemra juaj të fluturojë. Kjo aftësi për të kënaqur veten ju bën shumë tërheqës. Njerëzit janë të intriguar nga besimi juaj. Nëse jeni i vetmuar, do të gjeni dashurinë. A keni një partner? Bashkëpunimi në një projekt të artit vizual do të jetë shpërblyes.

Peshorja

Kujdes nga një tendencë për të qenë shumë kritikues. Jepni reagime pozitive për veten, si dhe për miqtë, të afërmit dhe kolegët. Marrëdhëniet tuaja do të përmirësohen ndjeshëm. Mos mendoni gjatë gjithë kohës se po flini mbi dafina. Kur jeni i mëshirshëm për gabimet tuaja, do të jetë më e lehtë të provoni sërish për më të mirën.

Akrepi

I tërhiqni admiruesit si një magnet. Jini përzgjedhës për shoqërinë që mbani afër vetes. Është veçanërisht e rëndësishme të shikoni atë që u thoni njerëzve që duan të njohin sekretet tuaja. Tregoni aq sa duhet. Komunikimi i përmirëson marrëdhëniet dhe afron njerëzit, por edhe ruajtja e disa sekreteve iu bën më intrigues dhe interesant.

Shigjetari

Nëse doni të realizoni një ëndërr, imagjinoni se si do ndiheni kur ta arrini. Zhyteni veten në botën e fantazisë. Sa më e gjallë të jetë imagjinata, aq më shpejt do ta arrini. Mos u shqetësoni se si dhe kur dhurata do të arrijë. Duke u përqëndruar në ndjenjat tuaja, do të jeni në gjendje të mbuloni problemet e zakonshme që bllokojnë rrugën tuaj.

Bricjapi

Mënyra më e shpejtë për të dalë nga një humor i keq është kontakti me miqtë e dashur. Të rrethoheni nga njerëz optimistë do t`ju bëjë të harroni problemet tuaja. Gjithashtu do të frymëzoni për të nisur një projekt kreativ që keni javë që e mendoni. Mos kini frikë. Më vonë do të keni një punë të mirë e të përfunduar për t`i treguar botës.

Ujori

Vlerësimi juaj i thellë për jetën tërheq dashurinë, fatin dhe paratë. Ju duhet që nga një mëngjes i mirë e deri tek një udhëtim. Si rezultat, Universi ju shpërblen me gjithnjë e më shumë me dhurata. Kur gjërat e vogla shkojnë keq, hiqeni vëmendjen prej tyre. Zgjidhjet do të arrijnë me lehtësi kur të jeni të zënë duke u argëtuar me miqtë ose duke zhvilluar një projekt profesional të mrekullueshëm.

Peshqit

Ju jeni energjik dhe optimist sot. Kjo është një kohë e mrekullueshme për t`u marrë me ca punë. Kur të mbaroni jepini vetes një shpërblim. Njerëzit gjykues mbajini larg. Ata janë xhelozë për lumturinë tuaj ndaj i komentojnë zgjedhjet tuaja. Jepini vetes mundësinë për të bërë veten të lumtur duke i harruar këta njerëz dhe ato çfarë thonë.