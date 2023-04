Horoskopi 29 Prill, çfarë kanë parashikuar yjet për fundjavën

Dashi

Ata që kanë guximin të sfidojnë botën këto ditë do të jenë në gjendje të zgjidhin shumë probleme dhe të hapen për një të ardhme rozë dhe të rëndësishme, në disa raste edhe të papritura.

Demi

Do të jetë një fundjavë me Hënën në shenjën tuaj. Por lajmi i mirë nuk mbaron këtu, edhe Saturni së shpejti do të jetë në formë të mirë. Do të jenë ditë me energji të madhe dhe me një dëshirë të madhe për të bërë dhe për të shkëlqyer.

Binjakët

Gjatë orëve të ardhshme do të përjetoni orë të veçanta në të cilat shumë prej jush do të kenë ndjesinë e veçantë të përballjes me sfida të reja. Kjo ndjenjë ju stimulon të bëni më mirë dhe më mirë dhe këtë fundjavë mund të përgatitni terrenin për ditë të kënaqësisë së madhe.

Gaforrja

Gjatë dy ditëve të ardhshme do t’ju duhet të hiqni pak peshë si në atë sentimentale ashtu edhe në punë. Në të parën do t’ju duhet të sqaroni ndjenjat tuaja, ndërsa në të dytën do t’ju duhet të sqaroni ose mbylleni me disa kolegë apo bashkëpunëtorë.

Luani

Të shtunën po vijnë ditë disi të lodhshme dhe shumë nervoze. Gjithashtu sepse vini nga ditët e rënda. Tani do të dëshironit të pushoni, por angazhimet janë të ngutshme edhe në ditët në vijim.

Virgjëresha

E shtuna ditë me fuqi të madhe falë një Hëne me aspekt të shkëlqyer. Kjo do t’ju japë energji dhe pozitivitet të madh që do t’ju ndihmojë shumë në marrëdhëniet ndërpersonale.

Peshorja

Të shtunën këtë fundjavë do të duhet të bëni kujdes me portofolin sepse keni pasur shumë shpenzime. Në veçanti sepse dëshironi t’i vini në praktikë idetë tuaja dhe t’i realizoni ato.

Akrepi

Gjatë orëve në vijim mund të zgjoheni paksa nervozë dhe të ndrydhur. Fatkeqësisht do të jetë pothuajse normale këtë fundjavë. Mësoni më mirë të jetoni me këtë situatë të paktën për 48 orët e ardhshme.

Shigjetari

Fundjava duhet të investohet në ndjenja. Nëse jeni të fejuar me dikë prej disa kohësh, është koha për t’i bërë përshtypje partnerit tuaj. Nëse jeni beqarë, mund të bëni takime të veçanta.

Bricjapi

Të shtunën po rizbuloni energji të mirë dhe racionalitet më të mirë dhe kjo do t’ju ndihmojë të lidheni në një mënyrë pozitive dhe proaktive me njerëzit përreth jush.

Ujori

Të shtunën, këto janë ditë reflektimi dhe ndoshta edhe agjitacioni. Ditët e fundit keni qenë pak nervoz, ndaj përpiquni të gjeni qetësi për të kuptuar se çfarë dëshironi nga e ardhmja juaj e afërt.

Peshqit

Kjo është një fundjavë çliruese për shumë prej jush. Marrëdhëniet e rëndësishme përfundimisht do të forcohen dhe jo vetëm kur bëhet fjalë për dashurinë.