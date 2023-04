Horoskopi 28 prill 2023, zbuloni parashikimet e yjeve

Dashi

Shumë njerëz, si në punë ashtu edhe në jetën tuaj personale, mund të bëjnë kërkesa për kohën tuaj. Ju do të dëshironi t’i ndihmoni të gjithë ata, por mund të mos keni kohë, energji ose fokus mendor për ta bërë këtë.

Demi

Sot mund të keni shumë artikuj në listën tuaj të detyrave. Edhe pse disa do të jenë të këndshme – të tjerat mund të mos jenë, por megjithatë mund të keni disa vështirësi t’i realizoni të gjitha. Mund t’ju duhet të shtyni disa për një ditë tjetër.

Binjakët

Fitimet e papritura financiare mund t’ju tundojnë të dilni dhe të bëni shpenzime të çmendura. Edhe pse keni punuar shumë dhe meritoni një pushim, do të ishte e mençur të mendoni fillimisht nëse vërtet mund të përballoni të jeni kaq të shkujdesur.

Gaforrja

Sot mund të jeni në sy të publikut së bashku me disa miq të ngushtë dhe ndoshta një partner dashurie. Mund të jeni duke mbajtur një fjalim, duke udhëhequr një grup diskutimi ose të jeni në qendër të vëmendjes në një festë. Ka të ngjarë t’i mbani të magjepsur ata që ju rrethojnë.

Luani

Një person i ri dhe emocionues, ndoshta dikush nga një shtet i largët ose një vend i huaj, mund të vijë në jetën tuaj sot. Mund të kaloni orë të tëra duke folur. Biseda mund t’ju bëjë të vetëdijshëm për fusha të reja interesi që ju duken magjepsëse.

Virgjëresha

Disa ëndrra të pazakonta mund të kenë efekte anësore të papritura. Ato mund të ndezin ide të reja për projekte kreative ose koncepte të mundshme novatore për të çuar përpara karrierën ose jetën tuaj shoqërore.

Peshorja

Kontakti social me njerëz të rinj dhe emocionues mund të sjellë informacion intrigues në rrugën tuaj. Mund të mësoni për fusha të reja që ju interesojnë. Ekziston mundësia e një partneri të ri të mundshëm romantik me të cilin do të flisni për orë të tëra.

Akrepi

Puna mund t’ju marrë shumë kohë sot, Akrep, ndoshta në lidhje me punën, ndoshta punët e shtëpisë. Miqtë ose familja mund t’ju bashkohen dhe biseda e tyre mund të ndihmojë në lehtësimin e shqetësimit. Përfundimi i detyrave mund të lirojë pjesën tjetër të ditës.

Shigjetari

Pjesën më e madhe të ditës suaj ka të ngjarë ta kaloni në shoqërinë e familjes, miqve të ngushtë dhe partnerit aktual ose të mundshëm të dashurisë. Kjo duhet të jetë një ditë shumë e këndshme, stimuluese për ju. Njerëzit për të cilët kujdeseni dhe ju pëlqeni do t’ju rrethojnë.

Bricjapi

Sot mund të vendosni të organizoni një ngjarje shoqërore në shtëpinë tuaj, ndoshta për miqtë dhe kolegët me të cilët ndani interesa intelektuale, filozofike ose shpirtërore. Ju jeni të prirur të lidheni ngushtë me këta njerëz. Të paktën njëri prej tyre mund të jetë një partner i mundshëm romantik.

Ujori

Ju patjetër që keni punuar shumë kohët e fundit! Lehtësimi i gjërave në punën dhe karrierën tuaj nuk ju ka tërhequr kurrë. Por kujdes tani; puna duhet të kufizohet në detyrat rutinë që mund t’i kryeni automatikisht.

Peshqit

Diskutimet me miqtë ose kolegët rreth sipërmarrjeve të mundshme të biznesit në të ardhmen mund t’ju gjejnë duke mbajtur shënime. Përpikëria juaj natyrore duhet t’ju shërbejë mirë. Do të jetë e rëndësishme të keni të dhëna të sakta për t’u diskutuar më vonë.