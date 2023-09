Horoskopi, 17 shtator 2023/ Çfarë kanë parashikuar yjet për shenjat e zodiakut

Dashi

Kjo e djel është shumë e mirë për ju, me Hënën që lëviz përballë Peshores. Vështrimi dhe vëmendja juaj drejtohet te të tjerët për të cilët ju interesoni pak më shumë sot. Sheshi i formuar nga Venusi me Jupiterin sjell hiperoptimizëm në dashurinë ku luhet loja. Kujdes me financat dhe mos i shpërndani sikur nuk kanë vlerë. Më vonë do të pendoheni për sjelljen tuaj të pamatur.

Plani i biznesit që keni në punë, sigurohuni që të mos shkojë keq për shkak të mendjemadhësisë dhe nxitimit tuaj.

Demi

Lëvizja e Hënës në shenjën e Peshores ju bën të punoni me ethe për të përfunduar disa çështje pezull. Afërdita, e cila formon një katror me Jupiterin, e ndërlikon disi situatën në shtëpi duke qenë se jeni larg për shumë orë. Asgjë nuk ju tremb, nuk ju intereson, pasi keni ndihmën e Jupiterit që është në shenjën tuaj dhe ju bën optimistë.

Për ju që jeni të përkushtuar, dijeni se mungesa juaj e gjatë e bezdis partnerin tuaj romantik dhe kur ktheheni nga puna përballeni me bezdisjen e tij.

Binjakët

Hëna lëviz në shenjën e Peshores dhe ju inkurajon të shoqëroheni dhe të mblidheni me njerëzit e dashur. Jupiteri dhe Venusi formojnë një katror dhe ju shtyjnë në ekstreme pa kufi. Nuk them që nuk do ta shijoni, por vendosni pak masë sidomos për shpenzimet.

Ka shumë mundësi që të merrni një propozim profesional për bashkëpunim, por do të doja që t'i kushtoni vëmendje sepse diçka mund të mos kuptoni mirë, ose diçka mund t'ju fshihet.

Gaforrja

Hëna që lëviz në shenjën e Peshores të mbyll brenda sepse ajo që dëshiron më shumë është të rrënjohesh në folenë e shtëpisë dhe të pushosh. Sheshi i formuar nga Afërdita me Jupiterin kërkon që të jeni të kujdesshëm me financat dhe të mos jepni hua apo të huazoni sepse dikush nuk do jetë konsistent dhe fytyrat do ekspozohen. Shmangni tregtimin me miqtë.

Vështirësitë që do të shfaqen mund të kapërcehen nëse e trajtoni situatën në mënyrë korrekte.

Luani

Ju vazhdimisht merrni mesazhe dhe dëgjoni lajme të këndshme nga ambienti i ngushtë. Afërdita, e cila është në shenjën tuaj, formon një shesh me Jupiterin, gjë që ju shtyn të dilni për arsye sociale ose profesionale, gjë që do të kaloni edhe një kohë të këndshme atje.

Rruga e karrierës është e favorshme me shumë mundësi për avancim, por mos u ndalni në dafinat tuaja. Ju keni një luftë përpara.

Virgjëresha

Ju kujdeseni për mirëqenien tuaj dhe dëshironi të ndiheni të sigurt. Sheshi i formuar nga Venusi me Jupiterin sjell shpenzime të bëra për një udhëtim, por përtej buxhetit tuaj. Përmbahuni sepse jeni të prirur ndaj mbikonsumerizmit.

Të ardhurat rriten shpejt.

Peshorja

Hëna kalon në shenjën tuaj dhe kjo është arsyeja kryesore pse ndiheni të ngarkuar emocionalisht dhe të ndjeshëm. Por në të njëjtën kohë, mund të shpreheni më lehtë dhe të tregoni atë që ndjeni pa hezitim. Sheshi i formuar nga Venusi me Jupiterin bllokon disa nga planet tuaja ambicioze sepse nuk keni bërë llogaritjet e sakta. Ju e praroni pilulën dhe nuk pranoni një dështim të vjetër. Nëse nuk mësoni nga gabimet, nuk do të ecni përpara.

Problemi i vetëm real është një borxh ndaj një organi publik që nuk mund ta shlyeni.

Akrepi

Hëna duke kaluar nëpër shenjën e Peshores ju bën introvertë dhe të vetmuar. E vetmja gjë që shihni para jush është shtrati mbi të cilin do të rrini gjatë gjithë ditës. Afërdita duke formuar një katror me Jupiterin tregon se sa të lodhur jeni nga njëra anë nga puna dhe nga ana tjetër nga shoqërimet e pakuptimta.

Në punë, ndërkohë që çdo gjë duket e qëndrueshme, do të keni një problem me një koleg që nuk mund t’ia dilni dot.

Shigjetari

Hëna nga shenja e Peshores e drejton interesin tuaj tek kontaktet me miqtë dhe angazhimi me publikun. Një mbledhje miqësore në një klub ose grup të cilit i përkisni ju emocionon, pasi mund të ndani idetë tuaja. Afërdita formon një katror me Jupiterin dhe udhëtimi që dëshironi mund të bllokohet për shkak të forcës madhore.

Do të keni mundësi të zhvilloni aktivitetin tuaj të biznesit por me ndihmën e një miku. Është e qartë se do të shpenzoni para pa u shqetësuar për shpenzimet.

Bricjapi

Hëna që lëviz në shenjën e Peshores ju fokuson në çështjet e karrierës dhe objektivat që keni vendosur për promovim. Sheshi i formuar nga Venusi me Jupiterin ju bën optimistë përtej normales dhe normales. Kështu që ju mund të bini jashtë në vlerësimet tuaja. Shikoni gabimet e mëparshme që të mos i përsërisni.

Kufizoni shpenzimet tuaja për argëtim, sepse në fund nuk do të keni para të mjaftueshme.

Ujori

Hëna kalon në shenjën e Peshores dhe ju bën edhe më të pavarur dhe më të arratisur. Afërdita formon një shesh me Jupiterin dhe dëshirat tuaja të çuditshme nuk ndahen nga njerëzit që doni, qoftë familja apo partneri.

Nëse nuk jeni të lidhur, do të jetë e vështirë të sillni dikë në jetën tuaj pasi shpirti juaj i pavarur nuk është i burgosur.

Peshqit

Hëna që lëviz në shenjën e Peshores ju bën një introvert, diçka që nuk është e panjohur për ju pasi që është karakteri juaj. Afërdita formon një shesh me Jupiterin dhe sjell vështirësi në jetën e përditshme me detyrimet dhe punët që duhet të rregulloni.

Puna po ju shkakton stres dhe nerva, por sigurohuni që sot të qëndroni brenda për t'u qetësuar. Problemet financiare do jenë të vështira për t'u zgjidhur nëse nuk i kufizoni shpenzimet.