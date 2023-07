Horoskopi 17 nëntor, shenjat më me fat

Dashi

Nesër do të jetë një ditë e çuditshme për ju, në të cilën do të jeni shumë të diskutueshëm dhe do i bëni gjërat me shumë ngurrim. Mundohuni të mos debatoni me askënd.

Në dashuri, gjërat do fillojnë të përmirësohen.

Demi

Pas disa javësh tensioni tani më në fund gjërat do të fillojnë të përmirësohen edhe në dashuri.

Klima është gjithashtu më e mirë në dashuri sesa në marrëdhëniet me të tjerët prandaj mos u izoloni por kultivoni miqësi të reja.

Binjakët

Në dashuri gjithmonë duhet të ankoheni për diçka. Mundohuni të mos ndikoheni nga faktorë të jashtëm dhe përpiquni të bëni takime të reja. Miqësitë vërtet forcohen në këtë periudhë.

Gaforrja

Do të keni Hënën në shenjë për të cilën takimet e dashurisë janë me fat. Nëse jeni beqarë, shikoni përreth pasi është një ditë interesante për të bërë miq të rinj.

Luani

Kjo do të jetë një ditë më e mirë dhe me një dozë të mirë fati gjatë rrugës. Gjeni entuziazëm në aktivitete të reja, përfshirë ato fizike, të cilat mund t’ju ndihmojnë të shkarkoni agresionin e grumbulluar gjatë ditëve të fundit.

Virgjëresha

Ju jeni në një udhëkryq në dashuri: mund të ktheni faqen ose të vazhdoni ta përjetoni atë në një mënyrë konfliktuale. Forma fizike nuk është në gjendjen më të mirë, përpiquni të ruani energjitë. Planifikoni ngjarje të rëndësishme për të ardhmen.

Peshorja

Në punë gjërat janë më mirë dhe në javët në vijim do të merrni një bonus shumë të rëndësishëm. Në dashuri ka shumë tension.

Akrepi

Është një periudhë shumë aktive për ju me Hënën që ju jep hijeshi dhe shkathtësi ndërsa zemra është plot pasion. Ju gjithashtu mund të rikuperoni një dashuri të largët nëse dëshironi.

Shigjetari

Ju jeni argëtues dhe plot sharm dhe keni shumë mundësi për të përparuar. E vetmja gjë është që rezultatet nuk do të jenë të menjëhershme: do të duhet të prisni disa muaj, por do të ketë rritje.

Bricjapi

Sot Hëna është e kundërt dhe për këtë arsye ju nuk do të dëshironi të jeni në turmë dhe kjo situatë shqetëson qartë partneritetet dhe marrëdhëniet. Kërkoni qetësi maksimale dhe mos rrini zgjuar vonë.

Ujori

Sharmi juaj është në rritje dhe situata është magjike për ndjenjat dhe takimet. Dashuria dhe zemërimi jo gjithmonë shkojnë mirë, veçanërisht nëse “shënjestra” juaj është një person që ka të bëjë me të kaluarën tuaj.

Peshqit

Në dashuri jeni në një pikë kthese. Mos u mbyll në shtëpi sonte sepse do të ishte turp. Si çift do të gjeni pasionin por kini kujdes nga një takim i fatit. Unë punoj pas një periudhe lodhjeje.