Hollywood dëshiron ta bëjë Matthew Perry yllin e tij në Walk of Fame

Dhoma e Tregtisë e Hollivudit, e cila mbikëqyr Walk of Fame e famshme, është “e hapur” ndaj idesë për t’i dhënë Matthew Perry një yll në të njëjtën anë me bashkëpunëtorët e tij të “Friends”, Courteney Cox dhe Jennifer Aniston.

Vendimin përfundimtar, megjithatë, do ta marrë familja e “Chandler Bing”, sipas mediave ndërkombëtare.

Perry “ishte nominuar fillimisht për një yll në vitin 2013, por ceremonia nuk ishte planifikuar kurrë dhe çmimi skadoi në vitin 2018”, raporton TMZ. Rinovimi i çmimit është i mundur dhe zyrtarët besojnë se do të miratohet lehtësisht. Deri më tani, askush nga familja e Matthew Perry nuk është kontaktuar për ceremoninë e yjeve.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Nëse familja e tij vendos të vazhdojë, ata do të duhet të pranojnë yllin në emër të tij dhe të organizojnë ceremoninë, e cila do të përfshijë një listë të ftuarish prej 60 deri në 90 persona, por edhe një shumë sponsorizimi prej 75,000 dollarë, të cilat mund të mbulohen nga një studio, një anëtar i familjes ose miq.

Çdo vit, rreth 200 nominime i dorëzohen komitetit përzgjedhës të Dhomës së Tregtisë së Hollivudit për Walk of Fame. Çdokush, duke përfshirë fansat, mund të emërojë çdo profesionist të argëtimit për sa kohë që i nominuari ose agjenti i tyre pajtohet me nominimin. Aplikantët duhet të kenë të paktën pesë vjet përvojë në kategorinë përkatëse dhe të kenë një histori kontributesh bamirësie. Ata që kanë ndërruar jetë duhet të kenë vdekur të paktën pesë vjet më parë. Çdo qershor, gjatë një takimi, komiteti zgjedh afërsisht 20 deri në 24 të famshëm, me një prej tyre të nderuar pas vdekjes.