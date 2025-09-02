LEXO PA REKLAMA!

EMRI/ Kush është 70-vjeçari që u gjet i pajetë ne banesë, i moshuari jetonte i vetëm, fëmijët i kishte emigrantë në Itali dhe Amerikë

Lajmifundit / 2 Shtator 2025, 20:14
Aktualitet

Detaje të reja dalin lidhur me 70-vjeçarin, i cili u gjet pa shenja jete në banesën e tij ku jetonte i vetëm, sot rreth orës 18:50 në lagjen nr. 10, ne Korçë.

“Nga veprimet e para hetimore, dyshohet se ky shtetas ka humbur jetën disa ditë më pare”, njoftoi policia më herët. Burime për News 24 bëjnë me dije se i moshuari, Niko Kita, kishte 2 vajza, njëra jetonte në Amerikë dhe tjetra në Itali.
70-vjeçari jetonte i vetëm, ndërsa bashkëshortja jetonte me vajzën në Itali. Fqinjët jashtë kamerave janë shprehur se dita e djeshme rreth orës 10 të paradites ka qenë hera e fundit kur kane pare 70-vjeçarin.

Njoftimi i Policisë:

Rreth orës 18:50, në lagjen nr. 10, është gjetur pa shenja jete dhe pa shenja dhune, në banesën ku jetonte vetëm, shtetasi N. K., rreth 70 vjeç.

Nga veprimet e para hetimore, dyshohet se ky shtetas ka humbur jetën disa ditë më parë.


Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për përcaktimin e shkakut të humbjes së jetës dhe dokumentimin e plotë të rrethanave të rastit.

