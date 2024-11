Hirësia e tij Asti Bakallbashi zgjidhet si Mitropolit i Beratit, Vlorës dhe Kaninës

Sinodi i Shenjtë i Kishës Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë dhe z.Asti Bakallbashi, Mitropoliti i Beratit, Vlores dhe Kanines

Me gëzim dhe një frymë uniteti të jashtëzakonshme, Sinodi i Hirshëm i Kishës Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë ka zgjedhur sot, në mënyrë unanime, Mitropolitin e Vlorës dhe Kaninës, Hirësinë e tij, Episkopin e deritanishëm të Bylisit, Asti Bakallbashi. Kjo ngjarje wshtw njw hap i rëndësishëm për komunitetin ortodoks shqiptar qw reflekton besimin dhe angazhimin e thellë ndaj kishës dhe besimtarëve.

Sinodi, i mbledhur nën drejtimin e Fortlumturisë së tij, Kryepiskopit të Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë, Anastas Janullatos, ka vendosur të bëjë një zgjedhje të fuqishme për të drejtuar besimtarët në këtë rajon të rëndësishëm të Shqipërisë. Zgjedhja e mitropolitit të ri është një ngjarje e ndritshme për kishën, që reflekton forcën e unitetit dhe besimin e thellë në drejtimin e ardhshëm të komunitetit ortodoks në këto zona.

Fronëzimi i Mitropolitit të ri do të jetë një ngjarje e paharrueshme për të gjithë besimtarët e Beratit, Vlorës dhe Kaninës, dhe do të mbahet më 21 nëntor 2024, në orën 12:00, në Kishën Katedrale të Shën Dhimitrit në Berat. Ky moment do të shënojë një hap të ri për kishën dhe besimtarët e këtyre tre qyteteve, të cilët do të kenë përpara një udhëheqës të devotshëm dhe të përkushtuar.

Sinodi i Shenjtë i Kishës Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë

Hirësia e tij, Mitropoliti i Beratit, Vlorës dhe Kaninës, Asti Bakallbashi, lindi në Durrës, në vitin 1974. Ai kreu i studimet teologjike në Seminarin Teologjik Hieratik, në Durrës (1993-1997), në Fakultetin Teologjik të Universitetit të Selanikut (1998-2003), dhe studimet pasuniversitare (master) në Omilitikë në Fakultetin Teologjik të Universitetit të Selanikut (2010-2012).

U dorëzua dhjakon (gusht 2003), kryedhjakon (i Kryepiskopatës) (nëntor 2006), hieromonak (nëntor 2009), arkimandrit (nëntor 2009) dhe Episkop, si Episkop Titullar i Bylisit (janar 2012).

Nga vitit 2012 ka shërbyer si Episkop Ndihmës i Kryepiskopit dhe nga fillimi i 2018-ës si Protosingjel i Kryepiskopatës së Tiranës.

Krahas veprës liturgjike dhe pimantike, ka shërbyer edhe në disa sektorë të tjerë të Kishës: Në administratën e Kryepiskopatës së Tiranës, si petagog i jashtëm i Akademisë Teologjike në Shën Vlash të Durrësit, ku ka dhënë lëndën e Liturgjikës (2004-2017) dhe të Omilitikës (2015-2017); ka qenë bashkëpunëtor dhe bashkëdrejtues i Stacionit Radiofonik “Ngjallja” (që nga viti 2005), bashkëdrejtues i Lidhjes Rinore të Mitropolisë së Tiranës (2010-2018) dhe anëtar i Këshillit Ekzekutiv të Këshillit Ndërfetar të Shqipërisë (2018 e deri më sot).

Gjatë shërbimit të tij, ai ka marrë pjesë në shumë konferenca ndërkombëtare dhe ka përfaqësuar Kishën Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë në takime të ndryshme ndërorthodhoske dhe ndërkristiane.