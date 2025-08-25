LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Hiqej si shofer i kancelares së SPAK-ut, arrestohet një person në Tiranë

Lajmifundit / 25 Gusht 2025, 14:29
Aktualitet

Hiqej si shofer i kancelares së SPAK-ut, arrestohet një person në

Policia e Tiranës arrestoi R.I., një person që kishte pretenduar të ishte shofer i kancelares së Prokurorisë së Posaçme (SPAK).

Sipas njoftimeve, R.I. kishte ndërtuar një banesë pa leje dhe, kur inspektorët e IMT-së shkuan për të verifikuar dokumentacionin, ai i kërcënoi duke thënë se punonte për kancelaren e SPAK.

Hetimet treguan se ai nuk ka pasur asnjëherë lidhje me institucionin. Rasti është referuar më tej nga IMT-ja në organet ligjzbatuese për verifikime të mëtejshme hetimore.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion