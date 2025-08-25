Hiqej si shofer i kancelares së SPAK-ut, arrestohet një person në Tiranë
Lajmifundit / 25 Gusht 2025, 14:29
Aktualitet
Policia e Tiranës arrestoi R.I., një person që kishte pretenduar të ishte shofer i kancelares së Prokurorisë së Posaçme (SPAK).
Sipas njoftimeve, R.I. kishte ndërtuar një banesë pa leje dhe, kur inspektorët e IMT-së shkuan për të verifikuar dokumentacionin, ai i kërcënoi duke thënë se punonte për kancelaren e SPAK.
Hetimet treguan se ai nuk ka pasur asnjëherë lidhje me institucionin. Rasti është referuar më tej nga IMT-ja në organet ligjzbatuese për verifikime të mëtejshme hetimore.